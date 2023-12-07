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Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
«Севилья» заплатила 10 миллионов за бельгийского вингера
Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры