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Расписание матчей
Торпедо - Химки
Торпедо - Химки: обзор матча 27 июня 2007
Торпедо
27.06.2007, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо - Химки
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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14.11.2026
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2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В.Лебедев (Санкт-Петербург)
В.Семенов (Гатчина)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
3500 из 89318 зрителей (3%)
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