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Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
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«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
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«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов