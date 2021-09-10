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Брага
Витория Гимараеш
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Брага» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:28
0
«Брага» – «Маккаби»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:21
0
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
10 сентября, 18:54
21
Финансовые подробности трансфера Мангаша в «Спартак»
5 сентября, 23:50
8
«Брага» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:28
0
«Брага» – «Маккаби»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:21
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Агент Орты назвал ЦСКА стоимость полузащитника «Браги»
15 августа, 16:40
2
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
10 сентября, 18:54
21
Финансовые подробности трансфера Мангаша в «Спартак»
5 сентября, 23:50
8
Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео
5 сентября, 20:31
45
Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»
5 сентября, 20:00
11
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Последние матчи
Все
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
0 : 0
01.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
Лига конференций, 4 раунд
Зриньски
0 : 4
29.08.2024
Витория Гимараеш

Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 15 сентября 2024

Брага
15.09.2024, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
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Витория Гимараеш
52' Ж. Мендеш
59' Т. Рибейру
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брага - Витория Гимараеш
Матч завершен
90' +1
Замена
Зе Карлуш ️️️️➡️️ Томаш Хандель
Желтая карточка
Жоау Феррейра
78'
Замена
Рожер Фернандеш ️️️️➡️️ Родриго Салазар
78'
74'
Желтая карточка
Жоау Мендеш
Замена
Юри Рибейру ️️️️➡️️ Адриан Марин
73'
Желтая карточка
Сику Ниакате
71'
66'
Замена
Саму ️️️️➡️️ Нуну Сантуш
66'
Замена
Чучу ️️️️➡️️ Нельсон Оливейра
Замена
Жоау Феррейра ️️️️➡️️ Рикарду Орта
60'
59'
ГОЛ! 0:2! Томаш Рибейру
Пас отдал Тиагу Силва
Замена
R. Fernandez Jaen ️️️️➡️️ Amine El Ouazzani
59'
56'
Желтая карточка
Нельсон Оливейра
Красная карточка
Брайт Арри-Мби
56'
52'
ГОЛ! 0:1! Жоау Мендеш
Пас отдал Нельсон Оливейра
46'
Замена
Томаш Рибейру ️️️️➡️️ Микель Вильянуэва
Желтая карточка
Родриго Салазар
36'
17'
Желтая карточка
Нуну Сантуш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
19
Адриан Марин
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
9
Amine El Ouazzani
ЦП
10
Андре Орта
ЦП
16
Родриго Салазар
АП
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
77
Gabriel Martínez
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
3
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Томаш Хандель
ОП
17
Жоау Мендеш
ЦП
10
Тиагу Силва
ЦП
77
Нуну Сантуш
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Kaio César
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Брага
91
Лукаш Хорничек
ВР
25
Юри Рибейру
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
20
Исмаэль Гарби
АП
11
Рожер Фернандеш
ЛВ
7
Брума
ЛВ
90
R. Fernandez Jaen
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
4
Томаш Рибейру
ЦЗ
22
Alberto Baio
ЦЗ
28
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
6
Manuel Silva
ЦП
9
Чучу
ЦФ
18
Arcanjo
ЦФ
71
Gustavo Silva
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Матеус
19
Марин
26
Арри-Мби
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
9
10
Орта
21
Орта
16
Салазар
77
4-1-2-1-2
14
Варела
76
Гаспар
24
Боревкович
3
Вильянуэва
13
Мендеш
8
Хандель
17
Мендеш
10
Силва
77
Сантуш
11
7
Оливейра
19
Марин
25
Рибейру
25
Рибейру
19
Марин
21
Орта
13
Феррейра
13
Феррейра
21
Орта
16
Салазар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
16
Салазар
9
90
90
9
3
Вильянуэва
4
Рибейру
4
Рибейру
3
Вильянуэва
8
Хандель
28
Зе Карлуш
28
Зе Карлуш
8
Хандель
77
Сантуш
20
Саму
20
Саму
77
Сантуш
7
Оливейра
9
Чучу
9
Чучу
7
Оливейра
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
91
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
20
Исмаэль Гарби
АП
7
Брума
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
6
Manuel Silva
ЦП
18
Arcanjo
ЦФ
71
Gustavo Silva
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
91
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
20
Исмаэль Гарби
АП
7
Брума
ЛВ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
6
Manuel Silva
ЦП
18
Arcanjo
ЦФ
71
Gustavo Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
20
17
Офсайды
2
2
Количество передач
434
408
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Брага Мунисипаль
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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