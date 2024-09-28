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Бенфика
Эштрела
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
37-летний Нани перешел в клуб португальской Примейры
2 августа, 11:34
3
37-летний Нани определился с новой командой
1 августа, 15:47
0
ЦСКА и «Балтика» поспорят за ангольского защитника
16 января, 22:49
0
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Последние матчи
Все
Бенфика
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 4 тур
Эштрела
0 : 1
31.08.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.08.2024
Эштрела

Бенфика - Эштрела: обзор матча 24 августа 2024

Бенфика
24.08.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Эштрела
19' О. Кекчю
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Эштрела
Матч завершен
Желтая карточка
Ренату Саншеш
90' +6
87'
Желтая карточка
Léo Cordeiro
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Вангелис Павлидис
86'
Замена
Бенхамин Роллхайзер ️️️️➡️️ Тиагу Гувейя
86'
85'
Замена
Petterson ️️️️➡️️ Андре Луис
72'
Желтая карточка
Caio Santana
Замена
Анхель Ди Мария ️️️️➡️️ Джанлука Престианни
71'
Замена
Ренату Саншеш ️️️️➡️️ Флорентину
71'
70'
Замена
Мануэль Келиану ️️️️➡️️ Leonel Bucca
70'
Замена
Caio Santana ️️️️➡️️ Нани
Желтая карточка
Тиагу Гувейя
59'
56'
Замена
Алан Руис ️️️️➡️️ Gustavo Henrique
56'
Замена
Кикас ️️️️➡️️ Родриго Пиньо
36'
Желтая карточка
Андре Луис
Желтая карточка
Альваро Фернандес
36'
Желтая карточка
Оркун Кекчю
34'
Замена
Тиагу Гувейя ️️️️➡️️ Фредрик Эушнес
32'
ГОЛ! 1:0! Оркун Кекчю
Пас отдал Вангелис Павлидис
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
61
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
25
Джанлука Престианни
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
25
Nilton Varela
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
77
Данилу Вейга
ПЗ
13
Мигел Лопеш
(К) ПАЗ
26
Leonel Bucca
ЦП
22
Léo Cordeiro
ЦП
17
Нани
ЛВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Андре Луис
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Морато
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
85
Ренату Саншеш
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Эштрела
93
Marko Gudzulic
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
44
Tiago Gabriel
ЦЗ
42
Мануэль Келиану
ОП
10
Алан Руис
ЦП
19
Paulo Moreira
ЦП
38
Caio Santana
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
4-2-2-2
1
Трубин
3
Фернандес
30
Отаменди
44
Араужо
6
Бах
8
Эушнес
61
Флорентину
10
Кекчю
18
Баррейро
25
Престианни
14
Павлидис
3-1-2-1-3
30
77
Вейга
4
Ферру
25
13
Лопеш
26
22
17
Нани
11
7
Луис
9
Пиньо
61
Флорентину
85
Саншеш
85
Саншеш
61
Флорентину
25
Престианни
11
Ди Мария
11
Ди Мария
25
Престианни
8
Эушнес
47
Гувейя
47
Гувейя
8
Эушнес
Гувейя
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
Гувейя
14
Павлидис
9
Кабрал
9
Кабрал
14
Павлидис
26
42
Келиану
42
Келиану
26
11
10
Руис
10
Руис
11
17
Нани
38
38
17
Нани
7
Луис
37
37
7
Луис
9
Пиньо
98
Кикас
98
Кикас
9
Пиньо
Остались в запасе
Бенфика
Эштрела
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Морато
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
93
Marko Gudzulic
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
44
Tiago Gabriel
ЦЗ
19
Paulo Moreira
ЦП
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Морато
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
Остались в запасе
93
Marko Gudzulic
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
44
Tiago Gabriel
ЦЗ
19
Paulo Moreira
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Бенфика - Эштрела
4
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
19
12
Офсайды
4
0
Количество передач
533
403
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.13
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
59490
Португалия. Примейра
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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