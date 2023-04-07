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Парма
Палермо
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 20:35
0
«Парма» – «Кальяри»: прогноз на матч Серии А – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:32
0
«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:35
0
«Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024
20 сентября, 12:44
0
«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
16 сентября, 18:20
0
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 20:35
0
«Парма» – «Кальяри»: прогноз на матч Серии А – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:32
0
«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:35
0
«Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024
20 сентября, 12:44
0
«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
16 сентября, 18:20
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
Все
Парма
Палермо
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
2 : 3
30.09.2024
Кальяри
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
21.09.2024
Парма
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
2 : 3
30.09.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
21.09.2024
Парма
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
2 : 3
16.09.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 1
31.08.2024
Парма
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
24.08.2024
Милан
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Парма - Палермо: обзор матча 11 августа 2024

Парма
11.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Палермо
45+2' Р. Инсинье
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Парма - Палермо
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Тома Анри
86'
Желтая карточка
Клаудио Гомес
81'
Замена
Patryk Peda ️️️️➡️️ Ионуц Неделчару
Замена
Mateusz Kowalski ️️️️➡️️ Деннис Ман
81'
74'
Замена
Тома Анри ️️️️➡️️ Маттео Луиджи Брунори
74'
Замена
Дарио Шарич ️️️️➡️️ Филиппо Раноккья
Замена
Энрико Дель Прато ️️️️➡️️ Эмануэле Валери
67'
Замена
Дрисса Камара ️️️️➡️️ Вилан Сиприен
67'
66'
Замена
Aljosa Vasic ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
66'
Замена
Франческо Ди Мариано ️️️️➡️️ Роберто Инсинье
Замена
Антони Партипило ️️️️➡️️ Анже-Йоан Бонни
58'
Желтая карточка
Валентин Михаила
52'
Замена
Алессандро Циркати ️️️️➡️️ Йордан Осорио
46'
45' +2
ГОЛ! 0:1! Роберто Инсинье
Пас отдал Салим Диаките
22'
Желтая карточка
Алексис Бли
Пенальти не реализован Деннис Ман
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Йордан Осорио
(К) ЦЗ
14
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Науэль Эстевес
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
28
Валентин Михаила
ЛВ
98
Деннис Ман
ПВ
13
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Палермо
16
Альфред Гомис
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
28
Алексис Бли
ОП
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
9
Маттео Луиджи Брунори
(К) ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Парма
31
Зион Сузуки
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
39
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
20
Антуан Эно
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
23
Дрисса Камара
ЦП
70
Антони Партипило
ПВ
80
Daniel Mikolajewski
ЦФ
61
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
29
Patryk Peda
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
30
Дарио Шарич
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
20
Тома Анри
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чичисола
14
Валери
4
Балог
3
Осорио
14
Кулибали
19
Сом
8
Эстевес
25
Сиприен
28
Михаила
98
Ман
13
Бонни
4-2-1-2-1
16
Гомис
43
Николау
18
Неделчару
23
Диаките
3
Лунд
28
Бли
6
Гомес
10
Раноккья
11
Инсинье
17
Ди Франческо
9
Брунори
3
Осорио
39
Циркати
39
Циркати
3
Осорио
14
Валери
15
Дель Прато
15
Дель Прато
14
Валери
98
Ман
62
62
98
Ман
25
Сиприен
23
Камара
23
Камара
25
Сиприен
13
Бонни
70
Партипило
70
Партипило
13
Бонни
18
Неделчару
29
29
18
Неделчару
10
Раноккья
30
Шарич
30
Шарич
10
Раноккья
11
Инсинье
7
Ди Мариано
7
Ди Мариано
11
Инсинье
9
Брунори
20
Анри
20
Анри
9
Брунори
17
Ди Франческо
14
14
17
Ди Франческо
Остались в запасе
Парма
Палермо
31
Зион Сузуки
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
20
Антуан Эно
ЦП
80
Daniel Mikolajewski
ЦФ
61
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
1
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
31
Зион Сузуки
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
20
Антуан Эно
ЦП
80
Daniel Mikolajewski
ЦФ
61
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
1
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Парма - Палермо
1
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
361
428
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Эннио Тардини
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
- : -
04.12.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
- : -
04.12.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
- : -
04.12.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
- : -
04.12.2024
Чезена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
- : -
04.12.2024
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