«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Парма» – «Кальяри»: прогноз на матч Серии А – 30 сентября 2024
«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024
«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Парма» – «Кальяри»: прогноз на матч Серии А – 30 сентября 2024
«Лечче» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Лечче» – «Парма»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024
«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
Ваноли может возглавить «Палермо»