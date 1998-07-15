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Спартак - Зенит

15.07.1998, Среда, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 16 тур Спартак - Зенит
Чемпионат России 1998
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 8 5 58:27 +31 59
2. ЦСКА 30 17 5 8 50:22 +28 56
3. Локомотив 30 16 7 7 45:28 +17 55
4. Ротор 30 12 12 6 52:37 +15 48
5. Зенит 30 12 11 7 42:25 +17 47
6. Ростов 30 11 11 8 42:38 +4 44
7. Уралан 30 12 6 12 39:41 -2 42
8. Алания 30 11 7 12 46:39 +7 40
9. Динамо М 30 8 15 7 31:30 +1 39
10. Черноморец Нв 30 9 11 10 38:38 0 38
11. Торпедо М 30 9 10 11 38:34 +4 37
12. Крылья Советов 30 9 8 13 25:37 -12 35
13. Жемчужина 30 9 8 13 31:48 -17 35
14. Шинник 30 9 8 13 30:40 -10 35
15. Балтика 30 7 11 12 32:43 -11 32
16. Тюмень 30 2 2 26 17:89 -72 8
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