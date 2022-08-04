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Юве Стабиа
Пиза
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
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Последние матчи
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Юве Стабиа
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919

Юве Стабиа - Пиза: обзор матча 29 сентября 2024

Юве Стабиа
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
Пиза
12' M. Varnier
83' G. Artistico
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Юве Стабиа - Пиза
Матч завершен
90' +2
Красная карточка
Эмануэл Вигнато
Желтая карточка
Matteo Baldi
88'
85'
Желтая карточка
Antonio Caracciolo
Желтая карточка
Gabriele Artistico
84'
ГОЛ! 2:0! Gabriele Artistico
Пас отдал Kevin Piscopo
83'
Замена
Matteo Baldi ️️️️➡️️ Yuri Rocchetti
80'
Желтая карточка
Marco Meli
77'
Желтая карточка
Marco Ruggero
77'
Замена
Kevin Piscopo ️️️️➡️️ Leonardo Candellone
75'
Замена
Gabriele Artistico ️️️️➡️️ Андреа Адоранте
74'
74'
Замена
Александер Линд ️️️️➡️️ Nicholas Bonfanti
69'
Замена
Alessandro Arena ️️️️➡️️ Джованни Бонфанти
63'
Замена
Мальте Хойхольт ️️️️➡️️ Оливер Абильдгор
Замена
Marco Meli ️️️️➡️️ Fabio Maistro
63'
46'
Замена
Эмануэл Вигнато ️️️️➡️️ P. Beruatto
46'
Замена
Самуэле Ангори ️️️️➡️️ Idrissa Toure
ГОЛ! 1:0! Marco Varnier
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юве Стабиа
20
Демба Тиам
ВР
24
Marco Varnier
ЦЗ
3
Yuri Rocchetti
ЦЗ
4
Marco Ruggero
ЦЗ
23
F. Folino
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
37
Fabio Maistro
ЦП
8
Davide Buglio
ЦФ
27
Leonardo Candellone
(К) ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
15
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Юве Стабиа
16
Alessandro Signorini
ВР
13
Matteo Baldi
ЦЗ
7
Федерико Цуккон
ОП
14
Marco Meli
ЦП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
55
Giuseppe Leone
ЦП
99
Enrico Piovanello
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
11
Kevin Piscopo
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
45
Александер Линд
ЦФ
3-2-1-4
20
Тиам
3
4
23
24
15
Флориани
37
8
9
Адоранте
10
27
3-1-1-5
47
Шемпер
94
Бонфанти
4
5
Канестрелли
28
Абильдгор
6
Марин
15
9
20
32
36
3
13
13
3
37
14
14
37
9
Адоранте
90
90
9
Адоранте
27
11
11
27
15
3
Ангори
3
Ангори
15
94
Бонфанти
30
30
94
Бонфанти
28
Абильдгор
8
Хойхольт
8
Хойхольт
28
Абильдгор
20
10
Вигнато
10
Вигнато
20
9
45
Линд
45
Линд
9
Остались в запасе
Юве Стабиа
Пиза
16
Alessandro Signorini
ВР
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
55
Giuseppe Leone
ЦП
99
Enrico Piovanello
ЦФ
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
16
Alessandro Signorini
ВР
7
Федерико Цуккон
ОП
5
Tommaso Di Marco
ЦП
25
Alberto Gerbo
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
98
Nicola Mosti
ЦП
55
Giuseppe Leone
ЦП
99
Enrico Piovanello
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
70
Mattia Leoncini
ЦП
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Юве Стабиа - Пиза
4
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
21
Офсайды
1
1
Количество передач
417
276
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Стадион:
Stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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