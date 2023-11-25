Левадиакос

Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»