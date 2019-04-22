Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»