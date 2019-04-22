Левадиакос

14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций