«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»