Панатинаикос

Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции

Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»