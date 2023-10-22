Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке