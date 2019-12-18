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Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
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Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка