Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»