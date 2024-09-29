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ПАОК
Арис
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
3 июля, 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
25 мая, 23:16
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
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Последние матчи
Все
ПАОК
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис

ПАОК - Арис: обзор матча 29 сентября 2024

ПАОК
29.09.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
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Арис
63' М. Гарсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Арис
Матч завершен
82'
Желтая карточка
Julián Cuesta
81'
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Лорен Морон
81'
Замена
Владимир Дарида ️️️️➡️️ Ману Гарсия
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Тьему Бакайоко
76'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Тайсон
76'
74'
Замена
Кике Саверио ️️️️➡️️ Пионе Систо
74'
Замена
Магомед-Шапи Сулейманов ️️️️➡️️ Clayton Diandy
Замена
Мади Камара ️️️️➡️️ Штефан Шваб
68'
Замена
Федор Чалов ️️️️➡️️ Тарик Тиссудали
68'
63'
ГОЛ! 0:1! Ману Гарсия
Пас отдал Мартин Монтойя
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
55'
45' +1
Замена
Линдсей Роуз ️️️️➡️️ Фран Велес
38'
Желтая карточка
Ману Гарсия
Желтая карточка
Яннис Михайлидис
20'
17'
Желтая карточка
Фран Велес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Пионе Систо
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Мончу
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
99
Clayton Diandy
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
54
Konstantinos Balomenos
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Арис
20
Filip Sidklev
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Альваро Самора
ЛВ
11
Кике Саверио
ЛВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
42
Котарски
21
Баба
19
Кастро
5
Михайлидис
16
Кедзиора
8
Бакайоко
14
Живкович
22
Шваб
34
Тиссудали
7
Константелиас
11
Тайсон
3-4-1-2
23
33
Монтойя
4
Фран Велес
14
Брабец
7
Систо
17
Фридек
8
Мончу
5
Сифуэнтес
6
Гарсия
99
80
Морон
8
Бакайоко
27
Оздоев
27
Оздоев
8
Бакайоко
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
34
Тиссудали
9
Чалов
9
Чалов
34
Тиссудали
4
Фран Велес
92
Роуз
92
Роуз
4
Фран Велес
6
Гарсия
16
Дарида
16
Дарида
6
Гарсия
80
Морон
9
Самора
9
Самора
80
Морон
7
Систо
11
Саверио
11
Саверио
7
Систо
99
93
Сулейманов
93
Сулейманов
99
Остались в запасе
ПАОК
Арис
54
Konstantinos Balomenos
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
20
Filip Sidklev
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
54
Konstantinos Balomenos
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
Остались в запасе
20
Filip Sidklev
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ПАОК - Арис
2
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
441
311
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс (Ганновер)
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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