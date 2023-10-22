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Олимпиакос
Атромитос
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
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Все
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
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Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

Олимпиакос - Атромитос: обзор матча 29 сентября 2024

Олимпиакос
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Атромитос
39' Родиней (П)
74' А. Эль-Кааби
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Атромитос
Матч завершен
80'
Желтая карточка
Франц Брорссон
ГОЛ! 2:0! Аюб Эль-Кааби
Пас отдал Christos Mouzakitis
74'
71'
Замена
Петер Михорль ️️️️➡️️ Теохарис Циггарас
Замена
Аюб Эль-Кааби ️️️️➡️️ Charalampos Kostoulas
69'
Замена
Шикинью ️️️️➡️️ Сержиу Оливейра
61'
Замена
Сантьяго Хецце ️️️️➡️️ Марко Стаменич
61'
61'
Замена
Denzel Jubitana ️️️️➡️️ Том ван Верт
Желтая карточка
Charalampos Kostoulas
56'
Замена
Виллиан ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Родиней
39'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
96
Christos Mouzakitis
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
84
Charalampos Kostoulas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
(К) ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
70
Мансур
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Эдер Гонсалес
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
74
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
18
Виллиан
ЛВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
17
Роман Яремчук
ЦФ
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
8
Петер Михорль
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Цолакис
16
Кармо
45
Рецос
65
23
Родиней
20
Коштинья
96
8
Стаменич
27
Оливейра
11
Вельде
84
4-2-2-1-1
1
Хутесиотис
17
Куини
3
Атанасиу
31
Брорссон
70
Мансур
18
Уедраого
6
Гонсалес
5
Циггарас
7
Варда
32
Баку
9
ван Верт
8
Стаменич
32
Хецце
32
Хецце
8
Стаменич
27
Оливейра
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Оливейра
11
Вельде
18
Виллиан
18
Виллиан
11
Вельде
84
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
84
5
Циггарас
8
Михорль
8
Михорль
5
Циггарас
9
ван Верт
11
11
9
ван Верт
Остались в запасе
Олимпиакос
Атромитос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
66
Athanasios Karamanis
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
66
Athanasios Karamanis
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Олимпиакос - Атромитос
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
7
Офсайды
2
5
Количество передач
413
393
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру (Афины)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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