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Астерас
Левадиакос
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
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Последние матчи
Все
Астерас
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос

Астерас - Левадиакос: обзор матча 28 сентября 2024

Астерас
28.09.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Левадиакос
43' Н. Кальцас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Левадиакос
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Триантафиллос Цапрас
90' +3
Желтая карточка
Панайотис Симелидис
Замена
Панайотис Цинтотас ️️️️➡️️ Никос Пападопулос
90'
83'
Замена
Панайотис Симелидис ️️️️➡️️ Яннис Янниотас
83'
Замена
Энис Цокай ️️️️➡️️ K. Plegas
Замена
Шон Госс ️️️️➡️️ Мумо Муньос
80'
Замена
Julián Palacios ️️️️➡️️ Николаос Кальцас
74'
72'
Желтая карточка
Максимилиано Морейра
64'
Замена
Ioannis Kosti ️️️️➡️️ Alfredo Mejía
62'
Пенальти не реализован Яннис Янниотас
Желтая карточка
Николаос Кальцас
61'
Желтая карточка
Мумо Муньос
57'
Замена
Хулиан Бартоло ️️️️➡️️ Федерико Альварес
46'
ГОЛ! 1:0! Николаос Кальцас
Пас отдал Диамантис Хухумис
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
29
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
11
Креспи
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
11
Guillermo Balzi
ЦП
8
K. Plegas
ЦП
12
Alfredo Mejía
(К) ЦП
17
Яннис Янниотас
ПВ
90
Зини
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Астерас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
4
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
Левадиакос
22
Chrysostomos Stagos
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
23
Энис Цокай
ОП
20
P. Kassos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
18
Ioannis Kosti
ЦФ
21
Alen Ožbolt
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пападопулос
69
Алагбе
17
Алхо
15
Дели
29
Альварес
3
Хухумис
5
Яблонский
22
Муньос
11
Креспи
20
Кальцас
9
Адам
4-3-1-2
1
6
Цапрас
24
Лиагас
14
Пападопулос
69
Морейра
11
8
12
17
Янниотас
9
Ромо
90
Зини
1
Пападопулос
16
Цинтотас
16
Цинтотас
1
Пападопулос
22
Муньос
4
Госс
4
Госс
22
Муньос
20
Кальцас
10
10
20
Кальцас
29
Альварес
7
Бартоло
7
Бартоло
29
Альварес
8
23
Цокай
23
Цокай
8
17
Янниотас
31
Симелидис
31
Симелидис
17
Янниотас
12
18
18
12
Остались в запасе
Астерас
Левадиакос
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
22
Chrysostomos Stagos
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
21
Alen Ožbolt
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
Остались в запасе
22
Chrysostomos Stagos
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
21
Alen Ožbolt
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Астерас - Левадиакос
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
469
345
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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