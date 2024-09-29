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АЕК
Панатинаикос
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Последние матчи
Все
АЕК
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

АЕК - Панатинаикос: обзор матча 29 сентября 2024

АЕК
29.09.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Панатинаикос
30' Ф. Пьеррот
90+3' Н. Амрабат (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - Панатинаикос
Матч завершен
Желтая карточка
Ставрос Пилиос
90' +7
ГОЛ с пенальти! 2:0! Нордин Амрабат
90' +3
Замена
Герасимос Митоглу ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
89'
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Лазарос Рота
89'
Желтая карточка
Йенс Йонссон
88'
87'
Замена
Александер Еремеефф ️️️️➡️️ Тете
80'
Замена
Тасос Бакасетас ️️️️➡️️ Аззедин Унаи
80'
Замена
Адам Гнезда Черин ️️️️➡️️ Виллиан Арао
Желтая карточка
Петрос Манталос
72'
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Роберто Перейра
71'
Замена
Роберт Любичич ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
71'
68'
Желтая карточка
Сверрир Ингасон
65'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Филип Джуричич
65'
Замена
Факундо Пельистри ️️️️➡️️ Неманья Максимович
Замена
Йенс Йонссон ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
65'
59'
Желтая карточка
Тете
45' +1
Желтая карточка
Виллиан Арао
Желтая карточка
Никлас Элиассон
38'
ГОЛ! 1:0! Франтзди Пьеррот
Пас отдал Лазарос Рота
30'
21'
Желтая карточка
Джордж Балдок
Желтая карточка
Дамьян Шиманьски
19'
Желтая карточка
Лазарос Рота
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
(К) ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Тете
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
23
Роберт Любичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
5
Нордин Амрабат
ЦФ
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
17
Даниэль Мансини
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
3
Пилиос
12
Рота
21
Вида
18
Калленс
19
Элиассон
4
Шиманьски
11
Койта
37
Перейра
13
Пинеда
14
Пьеррот
4-1-2-2-1
69
Дронговски
32
Балдок
21
Едвай
15
Ингасон
25
Младенович
55
Арао
8
Унаи
20
Максимович
10
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
19
Элиассон
24
Митоглу
24
Митоглу
19
Элиассон
13
Пинеда
6
Йонссон
6
Йонссон
13
Пинеда
4
Шиманьски
23
Любичич
23
Любичич
4
Шиманьски
37
Перейра
20
Манталос
20
Манталос
37
Перейра
12
Рота
5
Амрабат
5
Амрабат
12
Рота
55
Арао
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
55
Арао
8
Унаи
11
Бакасетас
11
Бакасетас
8
Унаи
31
Джуричич
17
Мансини
17
Мансини
31
Джуричич
20
Максимович
28
Пельистри
28
Пельистри
20
Максимович
10
Тете
29
Еремеефф
29
Еремеефф
10
Тете
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
22
Паоло Фернандес
АП
Остались в запасе
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
6
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
19
16
Офсайды
2
3
Количество передач
291
379
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн (Нидеркассель)
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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