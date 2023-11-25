Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Панатинаикос
Пансерраикос
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Панатинаикос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис

Панатинаикос - Пансерраикос: обзор матча 22 сентября 2024

Панатинаикос
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Пансерраикос
10' Тете
81' Ф. Джуричич
88' Ф. Джуричич
15' Х. Бетанкор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - Пансерраикос
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Филип Джуричич
Пас отдал Неманья Максимович
88'
Замена
Адам Гнезда Черин ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
87'
Замена
Неманья Максимович ️️️️➡️️ Аззедин Унаи
87'
83'
Замена
Panagiotis Deligiannidis ️️️️➡️️ Juan Salazar
83'
Замена
S. Petavrakis ️️️️➡️️ Мохаммед Фарес
Желтая карточка
Филип Джуричич
82'
ГОЛ! 2:1! Филип Джуричич
Пас отдал Тете
81'
Замена
Александер Еремеефф ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
76'
71'
Замена
Petar Gigic ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
71'
Замена
Зисис Хацистравос ️️️️➡️️ M. Tomas
69'
Желтая карточка
Francisco Perruzzi
Замена
Джордж Балдок ️️️️➡️️ Георгиос Вагианнидис
68'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Факундо Пельистри
68'
66'
Замена
Милош Делетич ️️️️➡️️ Никола Терзич
65'
Желтая карточка
Хефте Бетанкор
45' +3
Желтая карточка
Лука Гугешашвили
36'
Желтая карточка
Никола Терзич
15'
ГОЛ! 1:1! Хефте Бетанкор
Пас отдал Мохаммед Фарес
ГОЛ! 1:0! Тете
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
10
Тете
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Пансерраикос
2
Georgios Karakasidis
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
91
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
5
Francisco Perruzzi
ЦП
11
M. Tomas
(К) ЦП
77
Juan Salazar
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
10
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
20
Неманья Максимович
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Даниэль Мансини
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Пансерраикос
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
18
Зисис Хацистравос
АП
7
Милош Делетич
ПВ
21
Marios Sofianos
ЦФ
9
Petar Gigic
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-1-1-3-1
69
Дронговски
25
Младенович
15
Ингасон
21
Едвай
2
Вагианнидис
55
Арао
8
Унаи
10
Тете
11
Бакасетас
28
Пельистри
7
Иоаннидис
2-5-1-1
2
31
Бергстрем
91
Дэвидсон
5
11
77
26
Стайкос
93
Фарес
24
Терзич
10
Бетанкор
2
Вагианнидис
32
Балдок
32
Балдок
2
Вагианнидис
8
Унаи
20
Максимович
20
Максимович
8
Унаи
7
Иоаннидис
16
Гнезда Черин
16
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
11
Бакасетас
29
Еремеефф
29
Еремеефф
11
Бакасетас
77
64
64
77
93
Фарес
3
3
93
Фарес
11
18
Хацистравос
18
Хацистравос
11
24
Терзич
7
Делетич
7
Делетич
24
Терзич
10
Бетанкор
9
9
10
Бетанкор
Остались в запасе
Панатинаикос
Пансерраикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
17
Даниэль Мансини
ПВ
Главный тренер
Христос Контис
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Юрий Лодыгин
ВР
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
17
Даниэль Мансини
ПВ
Остались в запасе
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панатинаикос - Пансерраикос
1
4
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
607
295
Сейвы
4
8
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Олимпийский
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+