Левадиакос

Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»