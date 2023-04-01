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Левадиакос
ОФИ
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
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Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

Левадиакос - ОФИ: обзор матча 22 сентября 2024

Левадиакос
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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ОФИ
46' G. Balzi
90+4' В. Лампропулос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Левадиакос - ОФИ
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 1:1! Василиос Лампропулос
Пас отдал Леван Шенгелия
Замена
Родриго Эррамуспе ️️️️➡️️ Fabricio Pedrozo
88'
Замена
Alen Ožbolt ️️️️➡️️ Хосе Ромо
88'
Замена
Ioannis Kosti ️️️️➡️️ Alfredo Mejía
82'
79'
Замена
Адриан Риера ️️️️➡️️ Тахиархис Фонтас
79'
Замена
Николаос Маринакис ️️️️➡️️ Борха Гонсалес
79'
Замена
Зисис Карахалиос ️️️️➡️️ Filip Bainović
Желтая карточка
Панайотис Лиагас
77'
Желтая карточка
Хосе Ромо
74'
66'
Желтая карточка
Илиас Хадзитеодоридис
62'
Замена
Эдди Сальседо ️️️️➡️️ Thiago Nuss
60'
Желтая карточка
Bressan
54'
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Марко Бакич
ГОЛ! 1:0! Guillermo Balzi
Пас отдал Alfredo Mejía
46'
Замена
K. Plegas ️️️️➡️️ Энис Цокай
46'
Желтая карточка
Энис Цокай
27'
15'
Желтая карточка
Тахиархис Фонтас
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
23
Энис Цокай
ОП
12
Alfredo Mejía
(К) ЦП
11
Guillermo Balzi
ЦП
90
Зини
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
18
Thiago Nuss
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
(К) ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
29
Andrew Jung
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Левадиакос
22
Chrysostomos Stagos
ВР
13
Steven Havales
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
8
K. Plegas
ЦП
20
P. Kassos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
17
Яннис Янниотас
ПВ
18
Ioannis Kosti
ЦФ
21
Alen Ožbolt
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
80
Titos Koutentakis
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Эдди Сальседо
ЦФ
4-1-2-3
1
3
Вихос
24
Лиагас
14
Пападопулос
6
Цапрас
23
Цокай
12
11
9
Ромо
15
90
Зини
3-2-4-1
31
Христогеоргос
18
5
24
Лампропулос
17
Гонсалес
12
Хадзитеодоридис
25
11
Фонтас
27
Шенгелия
88
Бакич
29
15
5
Эррамуспе
5
Эррамуспе
15
23
Цокай
8
8
23
Цокай
12
18
18
12
9
Ромо
21
21
9
Ромо
17
Гонсалес
4
Маринакис
4
Маринакис
17
Гонсалес
25
6
Карахалиос
6
Карахалиос
25
88
Бакич
45
Апостолакис
45
Апостолакис
88
Бакич
11
Фонтас
7
Риера
7
Риера
11
Фонтас
18
9
Сальседо
9
Сальседо
18
Остались в запасе
Левадиакос
ОФИ
22
Chrysostomos Stagos
ВР
13
Steven Havales
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
17
Яннис Янниотас
ПВ
Главный тренер
Ясминко Велич
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
22
Chrysostomos Stagos
ВР
13
Steven Havales
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
17
Яннис Янниотас
ПВ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Левадиакос - ОФИ
3
3
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
22
Офсайды
0
2
Количество передач
332
333
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
69
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Katsikogiannis, Greece
Стадион:
Levadias Stadium, Levadia
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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