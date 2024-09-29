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ПАОК
Панатинаикос
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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0
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0
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0
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Панатинаикос
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2 : 0
29.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 15 сентября 2024

ПАОК
15.09.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Панатинаикос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Панатинаикос
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Даниэль Мансини
Замена
Шола Шоретайр ️️️️➡️️ Андрия Живкович
88'
79'
Замена
Аззедин Унаи ️️️️➡️️ Тете
78'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Факундо Пельистри
78'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
Замена
Мади Камара ️️️️➡️️ Штефан Шваб
76'
75'
Желтая карточка
Тин Едвай
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Федор Чалов
67'
51'
Желтая карточка
Фотис Иоаннидис
Желтая карточка
Андрия Живкович
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
9
Федор Чалов
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
20
Неманья Максимович
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
10
Тете
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
ПАОК
48
Антонис Цифцис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
2
Мади Камара
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
70
Мбвана Саматта
ЦФ
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Даниэль Мансини
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
4-3-1-2
42
Котарски
21
Баба
19
Кастро
5
Михайлидис
16
Кедзиора
14
Живкович
22
Шваб
27
Оздоев
7
Константелиас
11
Тайсон
9
Чалов
4-1-1-3-1
69
Дронговски
2
Вагианнидис
21
Едвай
15
Ингасон
25
Младенович
55
Арао
20
Максимович
10
Тете
11
Бакасетас
28
Пельистри
7
Иоаннидис
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
14
Живкович
47
Шоретайр
47
Шоретайр
14
Живкович
9
Чалов
70
Саматта
70
Саматта
9
Чалов
10
Тете
8
Унаи
8
Унаи
10
Тете
11
Бакасетас
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бакасетас
28
Пельистри
17
Мансини
17
Мансини
28
Пельистри
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
48
Антонис Цифцис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Юрий Лодыгин
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
48
Антонис Цифцис
ВР
15
Омар Колли
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий Лодыгин
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
1
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
14
Количество передач
390
389
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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