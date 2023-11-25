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Пансерраикос
Левадиакос
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
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Последние матчи
Все
Пансерраикос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос

Пансерраикос - Левадиакос: обзор матча 15 сентября 2024

Пансерраикос
15.09.2024, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Матч завершен
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Левадиакос
27' J. Salazar
44' Э. Цокай (АГ)
55' G. Balzi
75' Х. Ромо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пансерраикос - Левадиакос
Матч завершен
Замена
Panagiotis Deligiannidis ️️️️➡️️ Georgios Karakasidis
83'
79'
Вторая желтая
Максимилиано Морейра
75'
ГОЛ! 2:2! Хосе Ромо
Пас отдал Guillermo Balzi
75'
Замена
P. Kassos ️️️️➡️️ Fabricio Pedrozo
75'
Замена
Ioannis Kosti ️️️️➡️️ Энис Цокай
74'
Замена
Яннис Янниотас ️️️️➡️️ Кирякос Пападопулос
Замена
Зисис Хацистравос ️️️️➡️️ M. Tomas
73'
Замена
Petar Gigic ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
72'
Желтая карточка
Джейсон Дэвидсон
66'
66'
Желтая карточка
Максимилиано Морейра
Желтая карточка
Милош Делетич
65'
Желтая карточка
Georgios Karakasidis
64'
63'
Замена
Хосе Ромо ️️️️➡️️ Alen Ožbolt
Замена
Никола Терзич ️️️️➡️️ Juan Salazar
63'
Замена
Джейсон Дэвидсон ️️️️➡️️ Мохаммед Фарес
62'
55'
ГОЛ! 2:1! Guillermo Balzi
Пас отдал Fabricio Pedrozo
Желтая карточка
Пахалис Стайкос
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Энис Цокай
44'
Желтая карточка
Мохаммед Фарес
38'
ГОЛ! 1:0! Juan Salazar
Пас отдал M. Tomas
27'
Желтая карточка
M. Tomas
24'
18'
Желтая карточка
Kevin Yoke
16'
Желтая карточка
Энис Цокай
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
2
Georgios Karakasidis
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
S. Petavrakis
(К) ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
M. Tomas
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Juan Salazar
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
10
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
69
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
Мариос Вихос
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
(К) ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
23
Энис Цокай
ОП
11
Guillermo Balzi
ЦП
21
Alen Ožbolt
ЦФ
7
Kevin Yoke
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Пансерраикос
91
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
5
Francisco Perruzzi
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
24
Никола Терзич
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
9
Petar Gigic
ЦФ
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
8
K. Plegas
ЦП
20
P. Kassos
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
17
Яннис Янниотас
ПВ
9
Хосе Ромо
ЦФ
90
Зини
ЦФ
18
Ioannis Kosti
ЦФ
2-1-4-1-1
2
3
31
Бергстрем
8
Лиасос
93
Фарес
26
Стайкос
77
11
7
Делетич
10
Бетанкор
3-3-1-3
1
69
Морейра
14
Пападопулос
24
Лиагас
6
Цапрас
23
Цокай
3
Вихос
11
15
7
21
93
Фарес
91
Дэвидсон
91
Дэвидсон
93
Фарес
2
64
64
2
11
18
Хацистравос
18
Хацистравос
11
77
24
Терзич
24
Терзич
77
10
Бетанкор
9
9
10
Бетанкор
15
20
20
15
14
Пападопулос
17
Янниотас
17
Янниотас
14
Пападопулос
21
9
Ромо
9
Ромо
21
23
Цокай
18
18
23
Цокай
Остались в запасе
Пансерраикос
Левадиакос
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
5
Francisco Perruzzi
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
99
Dávid Gróf
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
8
K. Plegas
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
5
Francisco Perruzzi
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Остались в запасе
99
Dávid Gróf
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
8
K. Plegas
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Пансерраикос - Левадиакос
6
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
21
Офсайды
3
2
Количество передач
328
379
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Poulikidis, Greece
Стадион:
Serres Stadium, Serres
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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