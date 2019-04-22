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Левадиакос
АЕК
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
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Последние матчи
Все
Левадиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Левадиакос - АЕК: обзор матча 01 сентября 2024

Левадиакос
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
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АЕК
45' А. Койта
53' Н. Элиассон
82' М. Гачинович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Левадиакос - АЕК
Матч завершен
Желтая карточка
Кирякос Пападопулос
87'
Желтая карточка
Хосе Ромо
86'
83'
Желтая карточка
Мият Гачинович
82'
ГОЛ! 0:3! Мият Гачинович
Пас отдал Петрос Манталос
81'
Замена
Паоло Фернандес ️️️️➡️️ Эрик Ламела
81'
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
74'
Замена
️️️️➡️️ Никлас Элиассон
Замена
Alfredo Mejía ️️️️➡️️ K. Plegas
72'
Замена
Kevin Yoke ️️️️➡️️ Fabricio Pedrozo
69'
Замена
Хосе Ромо ️️️️➡️️ Alen Ožbolt
69'
66'
Замена
Роберто Перейра ️️️️➡️️ Роберт Любичич
66'
Замена
Мият Гачинович ️️️️➡️️ Абубакари Койта
Замена
Панайотис Симелидис ️️️️➡️️ Яннис Янниотас
58'
Замена
Энис Цокай ️️️️➡️️ Lamarana Jallow
58'
57'
Желтая карточка
Лазарос Рота
53'
ГОЛ! 0:2! Никлас Элиассон
Пас отдал Леви Гарсия
45'
ГОЛ! 0:1! Абубакари Койта
Пас отдал Домагой Вида
Желтая карточка
Fabricio Pedrozo
35'
12'
Желтая карточка
Эрик Ламела
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
(К) ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
8
K. Plegas
ЦП
11
Guillermo Balzi
ЦП
19
Lamarana Jallow
ЦП
17
Яннис Янниотас
ПВ
21
Alen Ožbolt
ЦФ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
АЕК
1
Томас Стракоша
(К) ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
23
Роберт Любичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
7
Леви Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
23
Энис Цокай
ОП
20
P. Kassos
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
18
Ioannis Kosti
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
7
Kevin Yoke
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-3-1-2
99
3
Вихос
14
Пападопулос
24
Лиагас
6
Цапрас
8
11
19
17
Янниотас
15
21
4-3-2-1
1
Стракоша
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
3
Пилиос
23
Любичич
4
Шиманьски
19
Элиассон
11
Койта
13
Пинеда
7
Гарсия
19
23
Цокай
23
Цокай
19
8
12
12
8
17
Янниотас
31
Симелидис
31
Симелидис
17
Янниотас
21
9
Ромо
9
Ромо
21
15
7
7
15
4
Шиманьски
20
Манталос
20
Манталос
4
Шиманьски
11
Койта
8
Гачинович
8
Гачинович
11
Койта
23
Любичич
37
Перейра
37
Перейра
23
Любичич
Ламела
22
Фернандес
22
Фернандес
Ламела
9
Ламела
9
Ламела
Остались в запасе
Левадиакос
АЕК
1
Athanasios Garavelis
ВР
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
18
Ioannis Kosti
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
20
P. Kassos
ЦП
18
Ioannis Kosti
ЦФ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Левадиакос - АЕК
3
3
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
18
Количество передач
250
394
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Karagizopoulos, Greece
Стадион:
Levadias Stadium, Levadia
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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