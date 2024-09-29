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Афины Каллитея
Панатинаикос
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Последние матчи
Все
Афины Каллитея
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Олимпиакос
2 : 1
26.08.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс

Афины Каллитея - Панатинаикос: обзор матча 01 сентября 2024

Афины Каллитея
01.09.2024, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
Панатинаикос
28' Т. Моутинью
80' М. Вальбуэна
33' Ф. Джуричич
90+3' Тете
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Афины Каллитея - Панатинаикос
Матч завершен
Желтая карточка
Мацей Ганоушек
90' +6
90' +3
ГОЛ! 2:2! Тете
Пас отдал Факундо Пельистри
Желтая карточка
Georgios Manthatis
90' +1
Замена
Wiktor Matyjewicz ️️️️➡️️ Робертс Ульдрикис
87'
Замена
Георгиос Мустакопулос ️️️️➡️️ Хавьер Матилья
87'
83'
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
ГОЛ! 2:1! Матье Вальбуэна
Пас отдал Тьерри Моутинью
80'
Замена
Алессандро Меркати ️️️️➡️️ Самба Леле Диба
76'
Замена
Giannis Tsivelekidis ️️️️➡️️ Триантафиллос Пасалидис
71'
Замена
Матье Вальбуэна ️️️️➡️️ Demethryus
71'
67'
Замена
Тасос Бакасетас ️️️️➡️️ Филип Джуричич
Желтая карточка
Триантафиллос Пасалидис
66'
58'
Замена
Факундо Пельистри ️️️️➡️️ Филип Младенович
58'
Замена
Филипп Макс ️️️️➡️️ Даниэль Мансини
Желтая карточка
Николя Изима-Мирен
57'
50'
Желтая карточка
Филип Джуричич
46'
Замена
Георгиос Вагианнидис ️️️️➡️️ Яннис Коцирас
41'
Желтая карточка
Тин Едвай
33'
ГОЛ! 1:1! Филип Джуричич
Пас отдал Тин Едвай
ГОЛ! 1:0! Тьерри Моутинью
Пас отдал Demethryus
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афины Каллитея
13
Bernabé Barragán
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
10
Demethryus
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Хавьер Матилья
(К) ЦП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
(К) ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Тете
ПВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Афины Каллитея
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
26
Алессандро Меркати
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-1-2
13
6
Мотоц
77
Изима-Мирен
58
Пасалидис
5
Ганоушек
10
30
Леле Диба
8
Матилья
27
Моутинью
9
Ульдрикис
14
4-1-1-3-1
69
Дронговски
27
Коцирас
5
Шенкевельд
21
Едвай
25
Младенович
55
Арао
16
Гнезда Черин
17
Мансини
31
Джуричич
10
Тете
7
Иоаннидис
58
Пасалидис
37
37
58
Пасалидис
9
Ульдрикис
55
55
9
Ульдрикис
8
Матилья
22
Мустакопулос
22
Мустакопулос
8
Матилья
30
Леле Диба
26
Меркати
26
Меркати
30
Леле Диба
10
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
17
Мансини
3
Макс
3
Макс
17
Мансини
27
Коцирас
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
27
Коцирас
31
Джуричич
11
Бакасетас
11
Бакасетас
31
Джуричич
25
Младенович
28
Пельистри
28
Пельистри
25
Младенович
16
Гнезда Черин
9
Шпорар
9
Шпорар
16
Гнезда Черин
Остались в запасе
Афины Каллитея
Панатинаикос
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
1
Юрий Лодыгин
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Лодыгин
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Массимо Донати
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Афины Каллитея - Панатинаикос
4
2
Всего ударов по воротам
26
18
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
24
7
Офсайды
1
3
Количество передач
296
454
Сейвы
6
6
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
18
14
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Reinhard Buxbaum, Greece
Стадион:
Grigoris Lambrakis Stadium, Pentalofos Kallithea
Греция. Суперлига
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Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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