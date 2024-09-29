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Олимпиакос
Афины Каллитея
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
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Последние матчи
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Олимпиакос
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Олимпиакос
2 : 1
26.08.2024
Афины Каллитея

Олимпиакос - Афины Каллитея: обзор матча 26 августа 2024

Олимпиакос
26.08.2024, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Афины Каллитея
14' К. Вельде
79' Р. Яремчук
60' Р. Ульдрикис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Афины Каллитея
Матч завершен
85'
Желтая карточка
Андрей Мотоц
Желтая карточка
Марко Стаменич
85'
84'
Замена
Andreas Vasilogiannis ️️️️➡️️ Хавьер Матилья
84'
Замена
G. Loukinas ️️️️➡️️ Тьерри Моутинью
ГОЛ! 2:1! Роман Яремчук
Пас отдал Аюб Эль-Кааби
79'
75'
Замена
Мацей Ганоушек ️️️️➡️️ Пюрю Сойри
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
69'
Замена
Роман Яремчук ️️️️➡️️ Шикинью
69'
Замена
Дани Гарсия ️️️️➡️️ Жулиан Бьянсон
69'
60'
ГОЛ! 1:1! Робертс Ульдрикис
Пас отдал Андрей Мотоц
Замена
Марко Стаменич ️️️️➡️️ Сантьяго Хецце
49'
46'
Замена
Самба Леле Диба ️️️️➡️️ Алессандро Меркати
40'
Замена
Demethryus ️️️️➡️️ Йосуа Мехиас
31'
Желтая карточка
Алессандро Меркати
ГОЛ! 1:0! Кристоффер Вельде
Пас отдал Франсиско Ортега
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
74
Андреас Ндой
ОП
22
Шикинью
АП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Афины Каллитея
13
Bernabé Barragán
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
2
Йосуа Мехиас
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
8
Хавьер Матилья
(К) ЦП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Афины Каллитея
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
30
Самба Леле Диба
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
10
Demethryus
ЦП
25
G. Loukinas
ЦФ
24
Ioannis Gelios
ЦФ
4-2-3-1
88
Цолакис
3
Ортега
4
Бьянсон
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
74
Ндой
11
Вельде
22
Шикинью
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
13
77
Изима-Мирен
2
Мехиас
6
Мотоц
58
Пасалидис
26
Меркати
23
Сойри
8
Матилья
27
Моутинью
14
9
Ульдрикис
4
Бьянсон
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
4
Бьянсон
32
Хецце
8
Стаменич
8
Стаменич
32
Хецце
11
Вельде
19
Масурас
19
Масурас
11
Вельде
22
Шикинью
17
Яремчук
17
Яремчук
22
Шикинью
23
Сойри
5
Ганоушек
5
Ганоушек
23
Сойри
26
Меркати
30
Леле Диба
30
Леле Диба
26
Меркати
8
Матилья
7
7
8
Матилья
2
Мехиас
10
10
2
Мехиас
27
Моутинью
25
25
27
Моутинью
Остались в запасе
Олимпиакос
Афины Каллитея
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Массимо Донати
Статистика матча Олимпиакос - Афины Каллитея
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
16
Офсайды
0
2
Количество передач
445
289
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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