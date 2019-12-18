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Панатинаикос
Астерас
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
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Последние матчи
Все
Панатинаикос
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос

Панатинаикос - Астерас: обзор матча 18 августа 2024

Панатинаикос
18.08.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Астерас
52' Креспи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - Астерас
Матч завершен
90' +2
Замена
Федерико Альварес ️️️️➡️️ Креспи
82'
Замена
Theofanis Tzandaris ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
Замена
Филип Младенович ️️️️➡️️ Филипп Макс
80'
Желтая карточка
Даниэль Мансини
76'
Желтая карточка
Тасос Бакасетас
75'
74'
Замена
Василиос Манцис ️️️️➡️️ Мартин Адам
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Тете
69'
Желтая карточка
Георгиос Вагианнидис
61'
Замена
Фотис Иоаннидис ️️️️➡️️ Филип Джуричич
60'
Замена
Тасос Бакасетас ️️️️➡️️ Тонни Вилена
60'
Замена
Тин Едвай ️️️️➡️️ Виллиан Арао
60'
52'
ГОЛ! 0:1! Креспи
Красная карточка
Зека
51'
40'
Желтая карточка
Мартин Адам
30'
Желтая карточка
Мумо Муньос
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
(К) ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Тете
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
ПВ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панатинаикос
81
Клидман Лило
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
11
Тасос Бакасетас
АП
17
Даниэль Мансини
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Астерас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
27
Samy Faraj
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лодыгин
3
Макс
5
Шенкевельд
2
Вагианнидис
55
Арао
52
Вилена
20
Максимович
6
Зека
31
Джуричич
10
Тете
29
Еремеефф
4-2-2-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
69
Алагбе
2
Гарсия
3
Хухумис
22
Муньос
5
Яблонский
11
Креспи
7
Бартоло
9
Адам
20
Кальцас
3
Макс
25
Младенович
25
Младенович
3
Макс
55
Арао
21
Едвай
21
Едвай
55
Арао
52
Вилена
11
Бакасетас
11
Бакасетас
52
Вилена
10
Тете
17
Мансини
17
Мансини
10
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
31
Джуричич
11
Креспи
29
Альварес
29
Альварес
11
Креспи
5
Яблонский
8
8
5
Яблонский
9
Адам
14
Манцис
14
Манцис
9
Адам
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
81
Клидман Лило
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Христос Контис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
10
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
27
Samy Faraj
ЦП
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
81
Клидман Лило
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
36
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
10
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
27
Samy Faraj
ЦП
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
14
Офсайды
2
3
Количество передач
598
303
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anastasios Sidiropoulos, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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