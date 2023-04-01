Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
АЕК
ОФИ
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
АЕК
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

АЕК - ОФИ: обзор матча 18 августа 2024

АЕК
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ОФИ
11' Л. Гарсия
14' С. Пилиос
83' С. Цубер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - ОФИ
Матч завершен
Желтая карточка
Ароль Мукуди
90' +3
ГОЛ! 3:0! Стивен Цубер
Пас отдал Ставрос Пилиос
83'
81'
Замена
Andrew Jung ️️️️➡️️ Илиас Хадзитеодоридис
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Роберт Любичич
80'
Замена
Роберто Перейра ️️️️➡️️ Абубакари Койта
80'
Желтая карточка
Эрик Ламела
78'
69'
Желтая карточка
Марко Бакич
Замена
Мозес Одубайо ️️️️➡️️ Лазарос Рота
66'
Замена
Стивен Цубер ️️️️➡️️ Леви Гарсия
66'
Замена
Эрик Ламела ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
66'
63'
Замена
Лерой Абанда ️️️️➡️️ Адриан Риера
63'
Замена
Хесус Хименес ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
55'
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Thiago Nuss
Желтая карточка
Леви Гарсия
36'
28'
Желтая карточка
Борха Гонсалес
ГОЛ! 2:0! Ставрос Пилиос
Пас отдал Дамьян Шиманьски
14'
ГОЛ! 1:0! Леви Гарсия
Пас отдал Нордин Амрабат
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
21
Домагой Вида
(К) ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Леви Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
(К) ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
18
Thiago Nuss
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
45
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
29
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
37
Роберто Перейра
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
29
Andrew Jung
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
3
Пилиос
12
Рота
2
Мукуди
21
Вида
4
Шиманьски
23
Любичич
11
Койта
13
Пинеда
7
Гарсия
5
Амрабат
3-3-2-1-1
31
Христогеоргос
24
Лампропулос
5
18
17
Гонсалес
6
Карахалиос
12
Хадзитеодоридис
88
Бакич
8
Гальегос
7
Риера
45
Исека
12
Рота
29
Одубайо
29
Одубайо
12
Рота
7
Гарсия
10
Цубер
10
Цубер
7
Гарсия
23
Любичич
20
Манталос
20
Манталос
23
Любичич
11
Койта
37
Перейра
37
Перейра
11
Койта
13
Пинеда
9
Ламела
9
Ламела
13
Пинеда
7
Риера
99
Абанда
99
Абанда
7
Риера
18
45
Апостолакис
45
Апостолакис
18
12
Хадзитеодоридис
29
29
12
Хадзитеодоридис
6
Карахалиос
11
Хименес
11
Хименес
6
Карахалиос
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
33
Noam Baumann
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
3
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
9
Офсайды
3
3
Количество передач
570
223
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+