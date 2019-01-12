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Клифтонвилл
Ауда
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
12 января 2019, 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
21 июля 2016, 21:51
25
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
15 июля 2016, 20:57
13
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 16:26
6
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 15:14
5
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
12 января 2019, 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
21 июля 2016, 21:51
25
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
15 июля 2016, 20:57
13
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 16:26
6
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 15:14
5
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Последние матчи
Все
Клифтонвилл
Ауда
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Клифтонвилл
1 : 3
27.09.2024
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 9 тур
Баллимина Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
Клифтонвилл
0 : 0
17.09.2024
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 7 тур
Лофголл
1 : 5
14.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Гленторан
1 : 0
31.08.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Клифтонвилл
1 : 3
27.09.2024
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 9 тур
Баллимина Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
Клифтонвилл
0 : 0
17.09.2024
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 7 тур
Лофголл
1 : 5
14.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Гленторан
1 : 0
31.08.2024
Клифтонвилл
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
3 : 1
15.08.2024
Ауда
Лига конференций, 3 раунд
Ауда
1 : 0
08.08.2024
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Ауда
2 : 0
31.07.2024
Клифтонвилл
Лига конференций, 2 раунд
Клифтонвилл
1 : 2
24.07.2024
Ауда
Лига конференций, 1 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 1
17.07.2024
Ауда

Клифтонвилл - Ауда: обзор матча 24 июля 2024

Клифтонвилл
24.07.2024, среда, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Матч завершен
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Ауда
39' L. Conlan
76' T. Abdulrahman
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Клифтонвилл - Ауда
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Крисъянис Звиедрис
76'
ГОЛ! 1:1! T. Abdulrahman
Замена
Joe Gormley ️️️️➡️️ R. Donnelly
73'
ГОЛ! 1:0! L. Conlan
Пас отдал Shea Gordon
39'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клифтонвилл
14
L. Conlan
ЦЗ
1
David Odumosu
ВР
4
Jonathan Addis
ЦП
17
Ronan Doherty
ЦП
16
Shea Gordon
ЦП
9
Ryan Curran
ЦФ
10
R. Donnelly
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
Ауда
12
Крисъянис Звиедрис
ВР
37
Petar Bosančić
ЦЗ
23
Ilja Korotkovs
ЦП
21
Deniss Melniks
ЦП
11
Abiodun Ogunniyi
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Клифтонвилл
19
Joe Gormley
ЦФ
Ауда
16
Лукас Рамос
ОП
71
Oskars Rubenis
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
1-3-4
1
14
4
17
16
9
5
2
10
1-3-4
12
Звиедрис
37
23
21
11
49
7
17
25
10
19
19
10
Остались в запасе
Клифтонвилл
Ауда
16
Лукас Рамос
ОП
71
Oskars Rubenis
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
16
Лукас Рамос
ОП
71
Oskars Rubenis
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
Статистика матча Клифтонвилл - Ауда
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Helgi Mikael Jonasson, Iceland
Стадион:
Solitude, Belfast
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
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