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Ауда
Клифтонвилл
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
12 января 2019, 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
21 июля 2016, 21:51
25
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
15 июля 2016, 20:57
13
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 16:26
6
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 15:14
5
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
12 января 2019, 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
21 июля 2016, 21:51
25
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
15 июля 2016, 20:57
13
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 16:26
6
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
15 июля 2016, 15:14
5
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Последние матчи
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Ауда
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Клифтонвилл
1 : 3
27.09.2024
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 9 тур
Баллимина Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
Клифтонвилл
0 : 0
17.09.2024
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 7 тур
Лофголл
1 : 5
14.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Гленторан
1 : 0
31.08.2024
Клифтонвилл
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
3 : 1
15.08.2024
Ауда
Лига конференций, 3 раунд
Ауда
1 : 0
08.08.2024
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Ауда
2 : 0
31.07.2024
Клифтонвилл
Лига конференций, 2 раунд
Клифтонвилл
1 : 2
24.07.2024
Ауда
Лига конференций, 1 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 1
17.07.2024
Ауда
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Клифтонвилл
1 : 3
27.09.2024
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 9 тур
Баллимина Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
Клифтонвилл
0 : 0
17.09.2024
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 7 тур
Лофголл
1 : 5
14.09.2024
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Гленторан
1 : 0
31.08.2024
Клифтонвилл

Ауда - Клифтонвилл: обзор матча 31 июля 2024

Ауда
31.07.2024, среда, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Матч завершен
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Клифтонвилл
61' T. Abdulrahman
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Ауда - Клифтонвилл
Матч завершен
Замена
Abdoul Kader Traore ️️️️➡️️ Mor Talla Gaye
85'
Замена
Olabanjo Ogunji ️️️️➡️️ Bruno Tavares
85'
69'
Желтая карточка
L. Conlan
ГОЛ! 1:0! T. Abdulrahman
61'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ауда
12
Крисъянис Звиедрис
ВР
15
Moussa Ouedraogo
ЦЗ
2
Tin Hrvoj
ЦЗ
70
Mor Talla Gaye
ЦЗ
37
Petar Bosančić
ЦЗ
21
Deniss Melniks
ЦП
11
Abiodun Ogunniyi
ЦП
7
Matheus Clemente
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
17
El Hadji Mané
ЦФ
Клифтонвилл
1
David Odumosu
ВР
14
L. Conlan
ЦЗ
12
Shaun Leppard
ЦЗ
7
Shea Kearney
ЦП
4
Jonathan Addis
ЦП
16
Shea Gordon
ЦП
17
Ronan Doherty
ЦП
10
R. Donnelly
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
9
Ryan Curran
ЦФ
Ауда
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
23
Ilja Korotkovs
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
10
Abdoul Kader Traore
ЦП
77
Ousmane Camara
ЦП
71
Oskars Rubenis
ЦП
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Клифтонвилл
23
Declan Breen
ВР
35
Oisin Murray
ВР
28
Stephen McGuinness
ЦЗ
3
Sean Stewart
ЦП
41
Joseph Sheridan
ЦП
32
Ben Wylie
ЦП
29
Jack Berry
ЦФ
19
Joe Gormley
ЦФ
4-2-4
12
Звиедрис
15
70
37
2
21
11
7
17
49
25
2-4-4
1
14
12
4
16
17
7
9
2
5
10
70
10
10
70
49
22
22
49
Остались в запасе
Ауда
Клифтонвилл
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
23
Ilja Korotkovs
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
77
Ousmane Camara
ЦП
71
Oskars Rubenis
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
23
Declan Breen
ВР
35
Oisin Murray
ВР
28
Stephen McGuinness
ЦЗ
3
Sean Stewart
ЦП
41
Joseph Sheridan
ЦП
32
Ben Wylie
ЦП
29
Jack Berry
ЦФ
19
Joe Gormley
ЦФ
Остались в запасе
1
Raivo Sturins
ВР
16
Лукас Рамос
ОП
23
Ilja Korotkovs
ЦП
14
Алексейс Савельевс
ЦП
79
Ibrahim Pekegnon Kone
ЦП
77
Ousmane Camara
ЦП
71
Oskars Rubenis
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Остались в запасе
23
Declan Breen
ВР
35
Oisin Murray
ВР
28
Stephen McGuinness
ЦЗ
3
Sean Stewart
ЦП
41
Joseph Sheridan
ЦП
32
Ben Wylie
ЦП
29
Jack Berry
ЦФ
19
Joe Gormley
ЦФ
Статистика матча Ауда - Клифтонвилл
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Dominik Stary, Czech Republic
Стадион:
Ķekavas stadions, Kekava
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Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
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