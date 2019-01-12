Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом

Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»

«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии