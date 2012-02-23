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Карнарвон Таун
Легия
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
12
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
12
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
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Последние матчи
Все
Карнарвон Таун
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
1 : 1
28.09.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 9 тур
Погонь
1 : 0
20.09.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
0 : 1
15.09.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 7 тур
Легия
5 : 2
01.09.2024
Мотор Люблин
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
0 : 1
29.08.2024
Легия
Лига конференций, 2 раунд
Карнарвон Таун
0 : 5
01.08.2024
Легия
Лига конференций, 2 раунд
Легия
6 : 0
25.07.2024
Карнарвон Таун
Лига конференций, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 2
17.07.2024
Карнарвон Таун
Лига конференций, 1 раунд
Карнарвон Таун
2 : 0
11.07.2024
Крузейдерс
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
1 : 1
28.09.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 9 тур
Погонь
1 : 0
20.09.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
0 : 1
15.09.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 7 тур
Легия
5 : 2
01.09.2024
Мотор Люблин
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
0 : 1
29.08.2024
Легия

Карнарвон Таун - Легия: обзор матча 01 августа 2024

Карнарвон Таун
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 6
Матч завершен
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Легия
46' Б. Капустка
48' А. Енджейчик
54' Т. Пекхарт
72' Ж. Нсаме
83' С. Барсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Карнарвон Таун - Легия
Матч завершен
Желтая карточка
Morgan Owen
90'
Вторая желтая
Ryan Sears
86'
83'
ГОЛ! 0:5! Серхио Барсия
Пас отдал Рея Морисита
Замена
Osian Evans ️️️️➡️️ Mathew Jones
74'
74'
Замена
Jakub Żewłakow ️️️️➡️️ Йордан Майчрзак
72'
ГОЛ! 0:4! Жан-Пьер Нсаме
Пас отдал Wojciech Urbański
Замена
Sam Downey ️️️️➡️️ Paulo Mendes
61'
Замена
Matty Hill ️️️️➡️️ Josef Faux
61'
57'
Замена
Жан-Пьер Нсаме ️️️️➡️️ Томаш Пекхарт
57'
Замена
Jakub Adkonis ️️️️➡️️ Юрген Челхака
57'
Замена
Wojciech Urbański ️️️️➡️️ Бартош Капустка
57'
Замена
Jan Ziółkowski ️️️️➡️️ Радован Панков
Замена
Marc Williams ️️️️➡️️ Darren Thomas
55'
Замена
Adam Davies ️️️️➡️️ Zack Clarke
55'
54'
ГОЛ! 0:3! Томаш Пекхарт
Пас отдал Рея Морисита
Желтая карточка
Ryan Sears
48'
48'
ГОЛ! 0:2! Артур Енджейчик
46'
ГОЛ! 0:1! Бартош Капустка
43'
Желтая карточка
Артур Енджейчик
Желтая карточка
Paulo Mendes
26'
Желтая карточка
John Gruffydd
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карнарвон Таун
1
Stephen McMullan
ВР
4
John Gruffydd
ЦЗ
18
Paulo Mendes
ЦП
2
Morgan Owen
ЦП
21
Josef Faux
ЦП
10
Darren Thomas
ЦП
3
Mathew Jones
ЦП
20
Louis Lloyd
ЦП
8
Danny Gossett
ЦП
27
Ryan Sears
ЦФ
7
Zack Clarke
ЦФ
Легия
27
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
21
Юрген Челхака
ЦП
11
Kacper Chodyna
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
25
Рея Морисита
ПВ
7
Томаш Пекхарт
ЦФ
99
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Карнарвон Таун
13
Hari Thomas
ВР
30
Tomos Pritchard
ВР
17
Sam Downey
ЦП
14
Marc Williams
ЦП
9
Adam Davies
ЦФ
16
Osian Evans
ЦФ
15
Matty Hill
ЦФ
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
71
Mateusz Szczepaniak
ЦП
56
Jan Leszczyński
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
80
Jakub Adkonis
ЦФ
77
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
1-5-2-2
1
4
10
3
20
8
21
2
18
7
27
3-3-2-2
27
Кобыляк
55
Енджейчик
12
Панков
42
Барсия
21
Челхака
11
23
Кун
25
Морисита
67
Капустка
99
Майчрзак
7
Пекхарт
18
17
17
18
10
14
14
10
7
9
9
7
3
16
16
3
21
15
15
21
12
Панков
24
24
12
Панков
67
Капустка
53
53
67
Капустка
21
Челхака
80
80
21
Челхака
7
Пекхарт
77
Нсаме
77
Нсаме
7
Пекхарт
Остались в запасе
Карнарвон Таун
Легия
13
Hari Thomas
ВР
30
Tomos Pritchard
ВР
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
71
Mateusz Szczepaniak
ЦП
56
Jan Leszczyński
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
13
Hari Thomas
ВР
30
Tomos Pritchard
ВР
Остались в запасе
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
71
Mateusz Szczepaniak
ЦП
56
Jan Leszczyński
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Карнарвон Таун - Легия
4
1
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
12
Офсайды
1
7
Сейвы
2
0
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ivar Orri Kristjansson, Iceland
Стадион:
The Oval, Caernarfon
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Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
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