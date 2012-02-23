Карнарвон Таун

Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками