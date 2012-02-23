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Легия
Карнарвон Таун
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
12
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
12
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
6 октября 2023, 12:29
0
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Последние матчи
Все
Легия
Карнарвон Таун
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
1 : 1
28.09.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 9 тур
Погонь
1 : 0
20.09.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
0 : 1
15.09.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 7 тур
Легия
5 : 2
01.09.2024
Мотор Люблин
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
0 : 1
29.08.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
1 : 1
28.09.2024
Гурник
Польша. Экстракласа, 9 тур
Погонь
1 : 0
20.09.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
0 : 1
15.09.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 7 тур
Легия
5 : 2
01.09.2024
Мотор Люблин
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
0 : 1
29.08.2024
Легия
Лига конференций, 2 раунд
Карнарвон Таун
0 : 5
01.08.2024
Легия
Лига конференций, 2 раунд
Легия
6 : 0
25.07.2024
Карнарвон Таун
Лига конференций, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 2
17.07.2024
Карнарвон Таун
Лига конференций, 1 раунд
Карнарвон Таун
2 : 0
11.07.2024
Крузейдерс

Легия - Карнарвон Таун: обзор матча 25 июля 2024

Легия
25.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
6 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Матч завершен
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Карнарвон Таун
22' М. Гуал
44' S. McMullan (АГ)
48' М. Гуал
53' М. Гуал
71' Б. Крамер
90+3' К. Гонсалвеш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Легия - Карнарвон Таун
Матч завершен
ГОЛ! 6:0! Клауде Гонсалвеш
Пас отдал Kacper Chodyna
90' +3
Замена
Йордан Майчрзак ️️️️➡️️ Марк Гуал
72'
Замена
Томаш Пекхарт ️️️️➡️️ Блаж Крамер
72'
ГОЛ! 5:0! Блаж Крамер
71'
Пенальти не реализован Блаж Крамер
68'
Замена
Kacper Chodyna ️️️️➡️️ Павел Вшолек
64'
Замена
Игор Стрзалек ️️️️➡️️ Бартош Капустка
64'
ГОЛ! 4:0! Марк Гуал
Пас отдал Рея Морисита
53'
ГОЛ! 3:0! Марк Гуал
Пас отдал Блаж Крамер
48'
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Stephen McMullan
44'
33'
Желтая карточка
Paulo Mendes
ГОЛ! 1:0! Марк Гуал
Пас отдал Стив Капуади
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
АП
13
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
99
Блаж Крамер
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Карнарвон Таун
1
Stephen McMullan
ВР
18
Paulo Mendes
ЦП
3
Mathew Jones
ЦП
27
Ryan Sears
ЦФ
Легия
27
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
11
Kacper Chodyna
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
99
Йордан Майчрзак
ЦФ
7
Томаш Пекхарт
ЦФ
Карнарвон Таун
2-2-3-3
1
Тобиаш
55
Енджейчик
3
Капуади
5
Гонсалвеш
8
Августиняк
82
Лукиньяс
67
Капустка
25
Морисита
28
Гуал
99
Крамер
13
Вшолек
2-1
1
18
3
27
13
Вшолек
11
11
13
Вшолек
67
Капустка
86
Стрзалек
86
Стрзалек
67
Капустка
28
Гуал
99
Майчрзак
99
Майчрзак
28
Гуал
99
Крамер
7
Пекхарт
7
Пекхарт
99
Крамер
Остались в запасе
Легия
Карнарвон Таун
27
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
27
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
42
Серхио Барсия
ЦЗ
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Легия - Карнарвон Таун
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Juri Frischer, Estonia
Стадион:
Войска Польского
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Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
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Лига конференций, 1 тур
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- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
Лига конференций, 1 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
02.10.2024
Рапид
Лига конференций, 1 тур
Витория Гимараеш
- : -
02.10.2024
Целе
Лига конференций, 1 тур
Хайденхайм
- : -
03.10.2024
Олимпия
Лига конференций, 1 тур
Серкль Брюгге
- : -
03.10.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 1 тур
Астана
- : -
03.10.2024
ТСЦ Бачка Топола
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