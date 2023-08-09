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0
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2
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21 июля 2023, 11:56
14
«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
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25 сентября, 12:29
0
«Спарта» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024
27 августа, 20:50
0
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0 : 2
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Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Мальме
4 : 0
22.09.2024
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Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
ГАИС
0 : 0
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Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
АИК
0 : 0
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ХИК
2 : 1
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Лига конференций, 4 раунд
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2 : 2
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ХИК
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Борац
3 : 1
15.08.2024
КИ Клаксвик
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
2 : 1
08.08.2024
Борац
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КИ Клаксвик
3 : 2
30.07.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мальме
2 : 0
29.09.2024
Мьеллбю
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
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Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Мальме
4 : 0
22.09.2024
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Мальме
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АИК
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15.09.2024
Мальме

КИ Клаксвик - Мальме: обзор матча 30 июля 2024

КИ Клаксвик
30.07.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 4
Матч завершен
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Мальме
2' А. Бернтссон
13' Х. Болин
59' А. Кристиансен (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол КИ Клаксвик - Мальме
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Рикардо Фридрих
88'
Замена
Закария Лукили ️️️️➡️️ Серхио Пенья
Замена
Паэтур Петерсен ️️️️➡️️ Палл Клеттскард
84'
79'
Замена
Исаак Телин ️️️️➡️️ Эрик Ботхейм
79'
Замена
Таха Али ️️️️➡️️ Серен Рикс
74'
Замена
Оливер Берг ️️️️➡️️ Андерс Кристиансен
74'
Замена
Себастьян Йоргенсен ️️️️➡️️ Хуго Болин
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Андерс Кристиансен
Желтая карточка
Халлур Ханссон
57'
Замена
Хейни Ватнсдаль ️️️️➡️️ Одмар Фэрё
56'
Замена
Халлур Ханссон ️️️️➡️️ Albert Ejupi
56'
Желтая карточка
Albert Ejupi
51'
49'
Желтая карточка
Серен Рикс
13'
ГОЛ! 1:1! Хуго Болин
Пас отдал Серхио Пенья
ГОЛ! 1:0! Александер Бернтссон
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
96
Mark Jensen
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
3
Александер Бернтссон
ЦЗ
22
Одмар Фэрё
ЦЗ
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
4
Cédric Yambéré
ЦЗ
28
Albert Ejupi
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
38
Хуго Болин
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Серхио Пенья
АП
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
КИ Клаксвик
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
18
Дан Сойлу
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Мальме
30
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
35
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
22
Таха Али
ЦП
16
Оливер Берг
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Исаак Телин
ЦФ
3-2-1-1-2
96
22
Фэрё
14
Йоенсен
4
2
Да Силва
3
Бернтссон
28
33
Эдемарксбаккен
9
Клеттскард
7
4-4-1-1
1
Фридрих
17
Стригер Ларсен
13
Ольссон
18
Янссон
25
Бузанелло
10
Кристиансен
38
Болин
23
Йонсен
5
Рикс
8
Пенья
20
Ботхейм
22
Фэрё
23
Ватнсдаль
23
Ватнсдаль
22
Фэрё
28
10
Ханссон
10
Ханссон
28
9
Клеттскард
21
Петерсен
21
Петерсен
9
Клеттскард
8
Пенья
34
Лукили
34
Лукили
8
Пенья
5
Рикс
22
Али
22
Али
5
Рикс
10
Кристиансен
16
Берг
16
Берг
10
Кристиансен
38
Болин
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
38
Болин
20
Ботхейм
9
Телин
9
Телин
20
Ботхейм
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Мальме
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
18
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
30
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
35
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
18
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
35
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча КИ Клаксвик - Мальме
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Vitalijs Spasjonnikovs, Latvia
Стадион:
Djúpumýra, Klaksvík
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