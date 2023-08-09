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0
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0
«Мальме» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:29
0
«Спарта» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024
27 августа, 20:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мальме» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
16 августа, 08:20
0
Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции
9 августа 2023, 00:20
0
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2 августа 2023, 23:15
2
Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов
24 июля 2023, 22:22
7
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Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
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Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
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4 : 0
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Хэкен
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ГАИС
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АИК
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КИ Клаксвик
3 : 2
30.07.2024
Мальме

Мальме - КИ Клаксвик: обзор матча 23 июля 2024

Мальме
23.07.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Матч завершен
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КИ Клаксвик
21' Л. Йонсен
43' Л. Йонсен
85' С. Рикс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Мальме - КИ Клаксвик
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Cédric Yambéré
ГОЛ! 3:0! Серен Рикс
Пас отдал Серхио Пенья
85'
82'
Замена
Паэтур Петерсен ️️️️➡️️ Альберт Эюпи
75'
Желтая карточка
Альберт Эюпи
Замена
Серен Рикс ️️️️➡️️ Эрик Ботхейм
72'
70'
Желтая карточка
Йоаннес Даниэльсен
68'
Замена
Патрик Да Силва ️️️️➡️️ Клаэс Кронберг
68'
Замена
Берге Петерсен ️️️️➡️️ Одмар Фэрё
57'
Желтая карточка
Дени Павлович
56'
Замена
Дени Павлович ️️️️➡️️ Рене Йоенсен
ГОЛ! 2:0! Лассе-Берг Йонсен
43'
ГОЛ! 1:0! Лассе-Берг Йонсен
Пас отдал Эрик Ботхейм
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Серхио Пенья
АП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
9
Исаак Телин
ЦФ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
КИ Клаксвик
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэрё
ЦЗ
4
Cédric Yambéré
ЦЗ
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
КИ Клаксвик
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
18
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
3-1-2-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
23
Йонсен
15
Нанаси
8
Пенья
20
Ботхейм
9
Телин
3-2-1-3
22
Фэрё
4
14
Йоенсен
32
Кронберг
17
Даниэльсен
33
Эдемарксбаккен
28
Эюпи
7
9
Клеттскард
20
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
20
Ботхейм
32
Кронберг
2
Да Силва
2
Да Силва
32
Кронберг
22
Фэрё
20
Петерсен
20
Петерсен
22
Фэрё
14
Йоенсен
5
Павлович
5
Павлович
14
Йоенсен
28
Эюпи
21
Петерсен
21
Петерсен
28
Эюпи
Остались в запасе
Мальме
КИ Клаксвик
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
18
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
18
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Мальме - КИ Клаксвик
4
Желтые карточки
0
4
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Посещаемость:
18432
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Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
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Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
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