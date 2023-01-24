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РФШ
Буде-Глимт
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Ростов» и «Краснодар» поборются за второго бомбардира чемпионата Латвии
24 января 2023, 21:29
1
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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РФШ
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Буде-Глимт
4 : 0
29.09.2024
Кристиансунд
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Бранн
3 : 1
22.09.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Буде-Глимт
3 : 0
13.09.2024
ХамКам
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
7 : 0
14.08.2024
УЭ Санта-Колома
Лига Европы, 3 раунд
УЭ Санта-Колома
0 : 2
08.08.2024
РФШ
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Буде-Глимт
4 : 0
29.09.2024
Кристиансунд
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Бранн
3 : 1
22.09.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Буде-Глимт
3 : 0
13.09.2024
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
0 : 1
01.09.2024
Буде-Глимт

РФШ - Буде-Глимт: обзор матча 31 июля 2024

РФШ
31.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 4
Матч завершен
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Буде-Глимт
14' Я. Икаунекс
40' Й. Хеуге (П)
82' У. Салтнес
88' К. Хег
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол РФШ - Буде-Глимт
Матч завершен
88'
ГОЛ! 1:3! Каспер Хег
Пас отдал Адам Серенсен
82'
ГОЛ! 1:2! Ульрик Салтнес
Пас отдал Каспер Хег
77'
Замена
Сондре Серли ️️️️➡️️ Йенс Хеуге
Замена
Элвис Стужлис ️️️️➡️️ Седрик Куадио
77'
62'
Замена
Адам Серенсен ️️️️➡️️ Фредрик-Андре Бьоркан
62'
Замена
Сондре Фет ️️️️➡️️ Фредрик Сьоволд
Замена
Rostand Ndjiki ️️️️➡️️ Робертс Савалниекс
58'
Желтая карточка
Haruna Njie
56'
46'
Замена
Исак Дыбвик Маатта ️️️️➡️️ Аугуст Миккельсен
46'
Замена
Каспер Хег ️️️️➡️️ Оскар Капскармо
Желтая карточка
Фабрис Ондоа
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Йенс Хеуге
ГОЛ! 1:0! Янис Икаунекс
Пас отдал Седрик Куадио
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
27
Adam Markhiyev
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
9
Янис Икаунекс
ЦП
17
Седрик Куадио
ЦФ
7
Ismaël Diomandé
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
28
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
8
Lasha Odisharia
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
77
L. Silagadze
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
30
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Villads Nielsen
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Сондре Фет
ЦП
25
Исак Дыбвик Маатта
ПВ
27
Сондре Серли
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
21
Andreas Helmersen
ЦФ
2-1-5-2
40
Ондоа
43
Липусчек
2
Балодис
26
Панич
27
30
49
Кигурс
9
Икаунекс
11
Савалниекс
7
17
Куадио
2-1-4-2-1
1
Лунд
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
94
Миккельсен
23
Хеуге
28
Капскармо
17
Куадио
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Куадио
11
Савалниекс
15
15
11
Савалниекс
15
Бьоркан
30
Серенсен
30
Серенсен
15
Бьоркан
20
Сьоволд
19
Фет
19
Фет
20
Сьоволд
94
Миккельсен
25
Маатта
25
Маатта
94
Миккельсен
23
Хеуге
27
Серли
27
Серли
23
Хеуге
28
Капскармо
9
Хег
9
Хег
28
Капскармо
Остались в запасе
РФШ
Буде-Глимт
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
8
Lasha Odisharia
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
77
L. Silagadze
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Villads Nielsen
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Andreas Helmersen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
8
Lasha Odisharia
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
77
L. Silagadze
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Villads Nielsen
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Andreas Helmersen
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча РФШ - Буде-Глимт
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Viktor Kopievskiy, Ukraine
Стадион:
Lnk Sporta Parks, Riga
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Байер
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Милан
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Боруссия Д
- : -
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Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
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- : -
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Интер
- : -
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