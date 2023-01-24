Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Буде-Глимт
РФШ
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Ростов» и «Краснодар» поборются за второго бомбардира чемпионата Латвии
24 января 2023, 21:29
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Буде-Глимт
РФШ
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Буде-Глимт
4 : 0
29.09.2024
Кристиансунд
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Бранн
3 : 1
22.09.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Буде-Глимт
3 : 0
13.09.2024
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Буде-Глимт
4 : 0
29.09.2024
Кристиансунд
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Бранн
3 : 1
22.09.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Буде-Глимт
3 : 0
13.09.2024
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
0 : 1
01.09.2024
Буде-Глимт
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
7 : 0
14.08.2024
УЭ Санта-Колома
Лига Европы, 3 раунд
УЭ Санта-Колома
0 : 2
08.08.2024
РФШ

Буде-Глимт - РФШ: обзор матча 23 июля 2024

Буде-Глимт
23.07.2024, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
РФШ
2' А. Миккельсен
18' У. Салтнес
40' О. Капскармо
76' А. Миккельсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Буде-Глимт - РФШ
Матч завершен
Замена
Йенс Хеуге ️️️️➡️️ Аугуст Миккельсен
84'
Замена
Адам Серенсен ️️️️➡️️ Фредрик-Андре Бьоркан
80'
ГОЛ! 4:0! Аугуст Миккельсен
Пас отдал Ульрик Салтнес
76'
Замена
Сондре Фет ️️️️➡️️ Хэкон Эвьен
67'
Замена
Исак Дыбвик Маатта ️️️️➡️️ Брайс Вембангомо
67'
63'
Замена
Дарко Лемаич ️️️️➡️️ Мартинс Кигурс
44'
Желтая карточка
Стефан Панич
ГОЛ! 3:0! Оскар Капскармо
Пас отдал Ульрик Салтнес
40'
ГОЛ! 2:0! Ульрик Салтнес
18'
9'
Замена
Седрик Куадио ️️️️➡️️ Эмерсон Сантана
ГОЛ! 1:0! Аугуст Миккельсен
Пас отдал Ульрик Салтнес
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
28
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
27
Adam Markhiyev
ЦП
9
Янис Икаунекс
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
10
Эмерсон Сантана
ЛВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
7
Ismaël Diomandé
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
30
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Сондре Фет
ЦП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
25
Исак Дыбвик Маатта
ПВ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
8
Lasha Odisharia
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
77
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
94
Миккельсен
28
Капскармо
2-1-4-1-2
40
Ондоа
2
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
27
9
Икаунекс
25
Мареш
49
Кигурс
10
Сантана
7
23
15
Бьоркан
30
Серенсен
30
Серенсен
15
Бьоркан
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
94
Миккельсен
23
Хеуге
23
Хеуге
94
Миккельсен
5
Вембангомо
25
Маатта
25
Маатта
5
Вембангомо
49
Кигурс
22
Лемаич
22
Лемаич
49
Кигурс
10
Сантана
17
Куадио
17
Куадио
10
Сантана
Остались в запасе
Буде-Глимт
РФШ
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
8
Lasha Odisharia
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
77
L. Silagadze
ЦФ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
8
Lasha Odisharia
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
77
L. Silagadze
ЦФ
16
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Буде-Глимт - РФШ
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Don Robertson, Scotland
Стадион:
Аспмюра
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Интер
- : -
01.10.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 2 тур
ПСВ
- : -
01.10.2024
Спортинг
Лига чемпионов, 2 тур
Слован
- : -
01.10.2024
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
- : -
01.10.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 2 тур
Жирона
- : -
02.10.2024
Фейеноорд
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+