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Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Слован» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:05
0
Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:58
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Слован» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:05
0
Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:58
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»
12 сентября, 18:14
3
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
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5 : 1
18.09.2024
Слован
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 4
27.09.2024
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
2 : 1
21.09.2024
Ружомберок
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Словакия. Найк Лига, 7 тур
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01.09.2024
Целе

Слован - Целе: обзор матча 30 июля 2024

Слован
30.07.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 1
Матч завершен
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Целе
17' М. Толич
30' Д. Стрелец
60' Р. Мак
72' Д. Стрелец
75' Т. Барсегян
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Слован - Целе
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Марко Дулкэ
ГОЛ! 5:0! Тигран Барсегян
Пас отдал Шарани Зуберу
75'
Замена
Нино Марчелли ️️️️➡️️ Давид Стрелец
74'
Замена
Матуш Войтко ️️️️➡️️ Роберт Мак
74'
ГОЛ! 4:0! Давид Стрелец
Пас отдал Марко Толич
72'
68'
Замена
Марко Дулкэ ️️️️➡️️ Matija Kavčič
68'
Замена
Денис Попович ️️️️➡️️ Альяж Крефл
Замена
Юлиус Сзоке ️️️️➡️️ Кенан Байрич
65'
Замена
Тигран Барсегян ️️️️➡️️ Владимир Вайсс
65'
ГОЛ! 3:0! Роберт Мак
Пас отдал Марко Толич
60'
46'
Замена
Клемен Неманич ️️️️➡️️ Jošt Pišek
Желтая карточка
Марко Толич
45'
ГОЛ! 2:0! Давид Стрелец
Пас отдал Сесар Блэкмен
30'
ГОЛ! 1:0! Марко Толич
17'
16'
Красная карточка
Дамьян Вуклишевич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Марко Толич
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Целе
98
Lovro Štubljar
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
31
Jošt Pišek
ЦП
16
Марио Квесич
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
7
Алеша Матко
ПВ
6
David Zec
ЦФ
47
Armandas Kucys
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Слован
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
16
Maxim Mateas
ЦП
8
Elvis Isaac
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
22
Матьяж Розман
ВР
23
Жан Карничник
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
4
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
50
Денис Попович
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
70
Лука Менало
ЦФ
2-3-2-3
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
33
Куцка
12
Байрич
7
Вайсс
21
Мак
10
Толич
23
Зуберу
13
Стрелец
28
Блэкмен
4-2-2-2
98
3
Вуклишевич
19
25
43
Крефл
31
16
Квесич
7
Матко
8
Бобичанец
47
6
21
Мак
27
Войтко
27
Войтко
21
Мак
12
Байрич
37
Сзоке
37
Сзоке
12
Байрич
7
Вайсс
11
Барсегян
11
Барсегян
7
Вайсс
13
Стрелец
18
Марчелли
18
Марчелли
13
Стрелец
31
81
Неманич
81
Неманич
31
25
4
Дулкэ
4
Дулкэ
25
43
Крефл
50
Попович
50
Попович
43
Крефл
Остались в запасе
Слован
Целе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
2
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
16
Maxim Mateas
ЦП
8
Elvis Isaac
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
12
Luka Kolar
ВР
22
Матьяж Розман
ВР
23
Жан Карничник
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
70
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
2
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
16
Maxim Mateas
ЦП
8
Elvis Isaac
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
22
Матьяж Розман
ВР
23
Жан Карничник
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
70
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Слован - Целе
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска (Неаполь)
Стадион:
Tehelne Pole Stadion, Bratislava
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