Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024

Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты