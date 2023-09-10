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«Слован» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024