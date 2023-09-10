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Слован
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Слован» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:05
0
Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:58
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»
12 сентября, 18:14
3
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Отец Пруцева не стал отрицать интерес «Ромы» к Егору
10 сентября 2023, 18:38
1
«Слован» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:05
0
Где смотреть матч «Слован» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:58
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
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Целе
Слован
Словения. Первая Лига, 10 тур
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3 : 2
28.09.2024
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Словакия. Найк Лига, 9 тур
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2 : 4
27.09.2024
Слован
Словения. Первая Лига, 9 тур
Домжале
0 : 3
22.09.2024
Целе
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
2 : 1
21.09.2024
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Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Словения. Первая Лига, 10 тур
Браво
3 : 2
28.09.2024
Целе
Словения. Первая Лига, 9 тур
Домжале
0 : 3
22.09.2024
Целе
Словения. Первая Лига, 2 тур
Целе
2 : 1
18.09.2024
Марибор
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Целе
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НК Нафта Лендава
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0 : 0
01.09.2024
Целе
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Земплин Михаловце
2 : 4
27.09.2024
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
2 : 1
21.09.2024
Ружомберок
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
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ДАК 1904
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01.09.2024
Жилина

Целе - Слован: обзор матча 24 июля 2024

Целе
24.07.2024, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Матч завершен
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Слован
7' Л. Бобичанец
11' Д. Стрелец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Целе - Слован
Матч завершен
88'
Замена
Ален Мустафич ️️️️➡️️ Шарани Зуберу
88'
Замена
Нино Марчелли ️️️️➡️️ Владимир Вайсс
80'
Замена
Тигран Барсегян ️️️️➡️️ Роберт Мак
Желтая карточка
Жан Карничник
74'
71'
Замена
Лукаш Паушек ️️️️➡️️ Давид Стрелец
Замена
Роландо Ааронс ️️️️➡️️ Алеша Матко
68'
Замена
Денис Попович ️️️️➡️️ Лука Менало
68'
45' +2
Желтая карточка
Роберт Мак
Замена
Марио Квесич ️️️️➡️️ Тамар Светлин
40'
31'
Желтая карточка
Владимир Вайсс
30'
Красная карточка
Кирьякос Саввидис
11'
ГОЛ! 1:1! Давид Стрелец
Пас отдал Владимир Вайсс
ГОЛ! 1:0! Лука Бобичанец
7'
4'
Желтая карточка
Доминик Такац
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
98
Lovro Štubljar
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
23
Жан Карничник
ЦЗ
31
Jošt Pišek
ЦП
88
Тамар Светлин
АП
8
Лука Бобичанец
АП
7
Алеша Матко
ПВ
70
Лука Менало
ЦФ
47
Armandas Kucys
ЦФ
6
David Zec
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Целе
22
Матьяж Розман
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
4
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
16
Марио Квесич
ЦП
50
Денис Попович
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
Слован
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
3-1-3-3
98
43
Крефл
23
Карничник
3
Вуклишевич
31
88
Светлин
8
Бобичанец
7
Матко
6
47
70
Менало
2-4-1-3
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
12
Байрич
7
Вайсс
88
Саввидис
33
Куцка
21
Мак
28
Блэкмен
13
Стрелец
23
Зуберу
88
Светлин
16
Квесич
16
Квесич
88
Светлин
70
Менало
50
Попович
50
Попович
70
Менало
7
Матко
17
Ааронс
17
Ааронс
7
Матко
13
Стрелец
25
Паушек
25
Паушек
13
Стрелец
23
Зуберу
20
Мустафич
20
Мустафич
23
Зуберу
7
Вайсс
18
Марчелли
18
Марчелли
7
Вайсс
21
Мак
11
Барсегян
11
Барсегян
21
Мак
Остались в запасе
Целе
Слован
22
Матьяж Розман
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
4
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
22
Матьяж Розман
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
4
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
30
Edmilson
ЦФ
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Целе - Слован
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Arena Z’dezele, Celje
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