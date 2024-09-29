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0
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25 сентября, 20:50
0
«Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 18:20
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
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0
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23 сентября, 12:34
0
«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 16:50
0
«Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 18:20
0
«Динамо» Минск – «Минск»: прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:34
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
20 сентября, 18:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:43
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
В «Лудогорце» отреагировали на новость о приглашении Черчесова
16 августа, 14:40
0
Черчесов отреагировал на информацию о назначении в болгарский клуб
16 августа, 08:01
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Беларусь. Высшая лига, 23 тур
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28.09.2024
Ислочь
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Лудогорец
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Славия
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2 : 0
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2 : 0
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Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.09.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 0
24.09.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
20.09.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
16.09.2024
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Динамо Мн
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0 : 2
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15.09.2024
Лудогорец

Динамо Мн - Лудогорец: обзор матча 31 июля 2024

Динамо Мн
31.07.2024, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Матч завершен
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Лудогорец
37' И. Бахар
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Динамо Мн - Лудогорец
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Хендрик Бонманн
90' +2
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Рик
Замена
Владимир Хващинский ️️️️➡️️ Трофим Мельниченко
85'
Желтая карточка
Трофим Мельниченко
84'
Замена
Раймонд Адеола ️️️️➡️️ Павел Седько
77'
Желтая карточка
Павел Седько
75'
71'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
46'
Замена
Квадво Дуа ️️️️➡️️ Руан Секо
46'
Замена
Педро Наресси ️️️️➡️️ Тодор Неделев
Желтая карточка
Никита Демченко
45'
Желтая карточка
Александр Селява
41'
ГОЛ! 1:0! Иван Бахар
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Рай
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
17
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
88
Никита Демченко
АП
74
Павел Седько
ЛВ
9
Стивен Альфред
ЦФ
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
80
Игорь Школик
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
11
Глеб Жердев
ЛВ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Лудогорец
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
90
Спас Делев
ЦФ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
66
Рай
4
Гаврилович
26
Калинин
8
Селява
17
Быков
17
Бахар
74
Седько
88
Демченко
81
Мельниченко
9
Альфред
4-3-2-1
39
Бонманн
16
Витри
4
Алмейда
24
Вердон
3
Недялков
8
Неделев
18
Чочев
6
Пиотровски
37
Текпетей
7
Рик
12
Секо
81
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
81
Мельниченко
74
Седько
14
Адеола
14
Адеола
74
Седько
8
Неделев
30
Наресси
30
Наресси
8
Неделев
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
7
Рик
90
Делев
90
Делев
7
Рик
Остались в запасе
Динамо Мн
Лудогорец
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
80
Игорь Школик
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
11
Глеб Жердев
ЛВ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
80
Игорь Школик
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
11
Глеб Жердев
ЛВ
25
Педро Игор
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Лудогорец
4
1
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Yigal Frid, Israel
Стадион:
Mezőkövesdi Városi Stadion, Mezőkövesd
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