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Лудогорец
Динамо Мн
«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 16:50
0
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25 сентября, 20:50
0
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24 сентября, 18:20
0
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24 сентября, 10:41
0
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23 сентября, 12:34
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
В «Лудогорце» отреагировали на новость о приглашении Черчесова
16 августа, 14:40
0
Черчесов отреагировал на информацию о назначении в болгарский клуб
16 августа, 08:01
3
«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 16:50
0
«Динамо» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 18:20
0
«Динамо» Минск – «Минск»: прогноз на матч 17-го тура Высшей лиги – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:34
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
20 сентября, 18:50
0
«Витебск» – «Динамо» Минск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 20 сентября 2024
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Динамо Мн
2 : 0
28.09.2024
Ислочь
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 0
24.09.2024
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2 : 0
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Ботев Враца
0 : 2
29.09.2024
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Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
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Лудогорец
2 : 0
21.09.2024
Локомотив
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2 : 0
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Ислочь
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Динамо Мн
2 : 0
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Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
2 : 0
12.09.2024
Гомель

Лудогорец - Динамо Мн: обзор матча 24 июля 2024

Лудогорец
24.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Матч завершен
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Динамо Мн
9' Б. Текпетей
45+1' Т. Неделев (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Лудогорец - Динамо Мн
Матч завершен
87'
Замена
Владимир Хващинский ️️️️➡️️ Трофим Мельниченко
87'
Замена
Артем Быков ️️️️➡️️ Александр Селява
Желтая карточка
Кайо Видаль
86'
Замена
Дерой Дуарте ️️️️➡️️ Тодор Неделев
78'
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
78'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Рик
73'
Замена
Матиас Тиссера ️️️️➡️️ Руан Секо
62'
Желтая карточка
Оливье Вердон
57'
53'
Замена
Стивен Альфред ️️️️➡️️ Игорь Школик
46'
Замена
Раймонд Адеола ️️️️➡️️ Глеб Жердев
ГОЛ с пенальти! 2:0! Тодор Неделев
45' +1
45'
Желтая карточка
Сергей Политевич
41'
Желтая карточка
Трофим Мельниченко
Желтая карточка
Антон Недялков
36'
24'
Желтая карточка
Вадим Пигас
20'
Желтая карточка
Александр Селява
18'
Желтая карточка
Алексей Гаврилович
ГОЛ! 1:0! Бернард Текпетей
Пас отдал Якуб Пиотровски
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Рай
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
80
Игорь Школик
ЦП
88
Никита Демченко
АП
11
Глеб Жердев
ЛВ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
90
Спас Делев
ЦФ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
17
Артем Быков
ЦП
74
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
25
Педро Игор
ЦФ
9
Стивен Альфред
ЦФ
4-3-2-1
1
Падт
3
Недялков
24
Вердон
4
Алмейда
16
Витри
18
Чочев
8
Неделев
6
Пиотровски
37
Текпетей
7
Рик
12
Секо
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
2
Пигас
6
Политевич
4
Гаврилович
66
Рай
8
Селява
80
Школик
19
Подстрелов
88
Демченко
11
Жердев
81
Мельниченко
8
Неделев
23
Дуарте
23
Дуарте
8
Неделев
7
Рик
11
Видаль
11
Видаль
7
Рик
37
Текпетей
90
Делев
90
Делев
37
Текпетей
12
Секо
10
Тиссера
10
Тиссера
12
Секо
8
Селява
17
Быков
17
Быков
8
Селява
81
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
81
Мельниченко
11
Жердев
14
Адеола
14
Адеола
11
Жердев
80
Школик
9
Альфред
9
Альфред
80
Школик
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Мн
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
74
Павел Седько
ЛВ
25
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
17
Сон
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
74
Павел Седько
ЛВ
25
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Мн
3
5
Желтые карточки
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Eldorjan Hamiti, Albania
Стадион:
Арена Хувефарма
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