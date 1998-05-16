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Торпедо - Уралан
Торпедо - Уралан: обзор матча 16 мая 1998
Торпедо
16.05.1998, суббота, 00:00
Чемпионат России, 8 тур
1 : 1
Завершен
Уралан
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Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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- : -
14.11.2026
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