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Уралан - Крылья Советов

11.04.1998, Суббота, 00:00 мск Элиста, стадион Уралан Чемпионат России, 3 тур Уралан - Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 8 5 58:27 +31 59
2. ЦСКА 30 17 5 8 50:22 +28 56
3. Локомотив 30 16 7 7 45:28 +17 55
4. Ротор 30 12 12 6 52:37 +15 48
5. Зенит 30 12 11 7 42:25 +17 47
6. Ростов 30 11 11 8 42:38 +4 44
7. Уралан 30 12 6 12 39:41 -2 42
8. Алания 30 11 7 12 46:39 +7 40
9. Динамо М 30 8 15 7 31:30 +1 39
10. Черноморец Нв 30 9 11 10 38:38 0 38
11. Торпедо М 30 9 10 11 38:34 +4 37
12. Крылья Советов 30 9 8 13 25:37 -12 35
13. Жемчужина 30 9 8 13 31:48 -17 35
14. Шинник 30 9 8 13 30:40 -10 35
15. Балтика 30 7 11 12 32:43 -11 32
16. Тюмень 30 2 2 26 17:89 -72 8
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