«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая