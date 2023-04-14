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«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
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