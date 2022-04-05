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Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
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«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»