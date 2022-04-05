«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
«Зенит» интересуется турецким форвардом
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
«Зенит» интересуется турецким форвардом
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)