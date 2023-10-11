Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Самсунспор
Гезтепе
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
10 июля 2023, 10:44
0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
24 декабря 2016, 12:14
8
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
Больше новостей
Последние матчи
Все
Самсунспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче

Самсунспор - Гезтепе: обзор матча 28 сентября 2024

Самсунспор
28.09.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Гезтепе
28' Мариус
70' О. Нтчам
79' К. Шиндлер
90+1' О. Нтчам
13' З. Явру (АГ)
41' Ромуло
50' Жуан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Самсунспор - Гезтепе
Матч завершен
Замена
Ландри Димата ️️️️➡️️ Мариус
90' +4
ГОЛ! 4:3! Оливье Нтчам
90' +1
84'
Замена
Исмаил Кейбаши ️️️️➡️️ Djalma da Silva
84'
Замена
Виктор Уго ️️️️➡️️ Ромуло
ГОЛ! 3:3! Кингсли Шиндлер
Пас отдал Зеки Явру
79'
77'
Замена
Давид Фофана ️️️️➡️️ Жуан
77'
Замена
Давид Тижанич ️️️️➡️️ Kuryu Matsuki
Замена
Кингсли Шиндлер ️️️️➡️️ Эмре Килинк
74'
Замена
Soner Gönül ️️️️➡️️ Марк Бола
74'
ГОЛ! 2:3! Оливье Нтчам
Пас отдал Марк Бола
70'
66'
Замена
Назим Сангаре ️️️️➡️️ Ogün Bayrak
Замена
Арбнор Муджа ️️️️➡️️ Gaëtan Laura
59'
55'
Желтая карточка
Матеуш Лиш
50'
ГОЛ! 1:3! Жуан
41'
ГОЛ! 1:2! Ромуло
Пас отдал Таха Альтикардес
ГОЛ! 1:1! Мариус
28'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Зеки Явру
5'
Замена
Kuryu Matsuki ️️️️➡️️ Isaac Solet
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Карло Хольс
ЦФ
9
Мариус
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гезтепе
97
Матеуш Лиш
(К) ВР
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
5
Héliton
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
94
Isaac Solet
ЦП
79
Ромуло
ЦФ
11
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
29
Эркан Кара
ЦФ
14
Ландри Димата
ЦФ
Гезтепе
54
Emircan Secgin
ВР
54
Emircan Secgin
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Kuryu Matsuki
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
6
Виктор Уго
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
99
Давид Фофана
ЦФ
3-2-4
37
Шатка
16
Бола
4
ван Дронгелен
18
Явру
27
10
Нтчам
21
Хольс
11
Килинк
6
9
Мариус
3-2-3-2
97
Лиш
66
5
4
Альтикардес
26
Бокеле
77
16
21
Эрдоган
94
11
Жуан
79
Ромуло
16
Бола
28
28
16
Бола
11
Килинк
17
Шиндлер
17
Шиндлер
11
Килинк
27
7
Муджа
7
Муджа
27
9
Мариус
14
Димата
14
Димата
9
Мариус
77
30
Сангаре
30
Сангаре
77
66
12
Кейбаши
12
Кейбаши
66
94
7
7
94
43
Тижанич
43
Тижанич
79
Ромуло
6
Уго
6
Уго
79
Ромуло
11
Жуан
99
Фофана
99
Фофана
11
Жуан
Остались в запасе
Самсунспор
Гезтепе
45
Halil Yeral
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
29
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
54
Emircan Secgin
ВР
54
Emircan Secgin
ВР
8
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
29
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
54
Emircan Secgin
ВР
54
Emircan Secgin
ВР
8
Ahmed Ildiz
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Самсунспор - Гезтепе
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
9
Офсайды
3
1
Количество передач
566
238
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
58
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mehmet Turkmen, Türkiye
Стадион:
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+