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Кайсериспор
Бешикташ
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
26 мая 2022, 23:58
0
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
23 сентября 2021, 18:43
7
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
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Кайсериспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор

Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 30 сентября 2024

Кайсериспор
30.09.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 3
Матч завершен
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Бешикташ
56' Ж. Фернандеш
78' Ч. Иммобиле (П)
90+1' Ч. Иммобиле
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
Матч завершен
90' +6
Замена
Тайип Санук ️️️️➡️️ Габриэль Паулиста
90' +2
Замена
Бахтиер Зайнутдинов ️️️️➡️️ Чиро Иммобиле
90' +2
Замена
Салих Учан ️️️️➡️️ Рафа
90' +1
ГОЛ! 0:3! Чиро Иммобиле
Пас отдал Милот Рашица
84'
Желтая карточка
Мерт Гюнок
Замена
Стефан Баокен ️️️️➡️️ Мигел Кардозу
79'
Замена
Талха Сарыарслан ️️️️➡️️ Айлтон Боа Морте
79'
Желтая карточка
D. Nazon
78'
78'
Желтая карточка
Семих Кылыксой
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Чиро Иммобиле
Желтая карточка
Билал Баязит
75'
73'
Желтая карточка
Эрсин Дестаноглу
Замена
Карлос Манэ ️️️️➡️️ Мехди Бурабиа
72'
65'
Замена
Семих Кылыксой ️️️️➡️️ Эрнест Мучи
65'
Замена
Жан Онана ️️️️➡️️ Жедсон Фернандеш
Замена
Али Карими ️️️️➡️️ Baran Ali Gezek
65'
Замена
Ариф Кочаман ️️️️➡️️ Хасан Али Калдырым
65'
56'
ГОЛ! 0:1! Жедсон Фернандеш
Желтая карточка
Baran Ali Gezek
21'
Желтая карточка
Картал Йилмаз
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
11
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
9
D. Nazon
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
18
Жоау Мариу
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
15
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
33
Али Калдырым
3
Аттама
10
Бурабиа
8
Йилмаз
26
11
Саздаги
7
Кардозу
70
Боа Морте
9
3-3-1-3
34
Гюнок
14
Удуохай
3
Паулиста
53
Топджу
18
Мариу
83
Фернандеш
73
Ндур
7
Рашица
23
Мучи
17
Иммобиле
27
Рафа
33
Али Калдырым
54
Кочаман
54
Кочаман
33
Али Калдырым
26
6
Карими
6
Карими
26
10
Бурабиа
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
10
Бурабиа
70
Боа Морте
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
70
Боа Морте
7
Кардозу
13
Баокен
13
Баокен
7
Кардозу
3
Паулиста
5
Санук
5
Санук
3
Паулиста
83
Фернандеш
71
Онана
71
Онана
83
Фернандеш
27
Рафа
8
Учан
8
Учан
27
Рафа
17
Иммобиле
22
Зайнутдинов
22
Зайнутдинов
17
Иммобиле
23
Мучи
9
Кылыксой
9
Кылыксой
23
Мучи
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
1
Онурджан Пири
ВР
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
15
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
15
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Количество передач
387
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.89
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан (Сакарья)
Стадион:
Kadir Has Stadium, Kayseri
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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