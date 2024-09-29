Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Хатайспор
Бодрум
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хатайспор
Бодрум
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор

Хатайспор - Бодрум: обзор матча 20 сентября 2024

Хатайспор
20.09.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бодрум
27' Т. Сефери
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хатайспор - Бодрум
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Enes Ogruce
90'
Замена
Celal Dumanli ️️️️➡️️ Таульянт Сефери
90'
Замена
Enes Ogruce ️️️️➡️️ Ahmet Aslan
Замена
Билал Бутобба ️️️️➡️️ Геркем Саглам
87'
80'
Замена
Кенан Эзер ️️️️➡️️ Георге Пушкаш
Замена
Карлос Страндберг ️️️️➡️️ Ригоберто Ривас
78'
72'
Желтая карточка
Cenk Şen
69'
Желтая карточка
Diogo Sousa
Желтая карточка
Венсан Абубакар
65'
Замена
Фуншо Бамгбойе ️️️️➡️️ Жоэльсон Фернандеш
63'
55'
Замена
Samet Yalçın ️️️️➡️️ Musah Mohammed
54'
Желтая карточка
Ahmet Aslan
Замена
Руй Педру ️️️️➡️️ Ламин Диак
46'
45' +2
Желтая карточка
Musah Mohammed
35'
Желтая карточка
Ондржей Челустка
Желтая карточка
Жоэльсон Фернандеш
33'
27'
ГОЛ! 0:1! Таульянт Сефери
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Франсиско Кальво
ЦЗ
8
Массанга Матондо
ОП
17
Ламин Диак
ОП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
5
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бодрум
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
(К) ЦЗ
26
Musah Mohammed
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
41
Гекдениз Байракдар
ПВ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
99
Таульянт Сефери
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
7
Фуншо Бамгбойе
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
98
Билал Бутобба
ПВ
14
Руй Педру
ЦФ
Бодрум
53
Гекхан Аккан
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
8
Samet Yalçın
ЦП
4
Erkan Degismez
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кардешлер
3
Килама
88
Сертел
4
Кальво
8
Матондо
17
Диак
2
Черекчи
99
Ривас
5
Саглам
9
Абубакар
77
Фернандеш
4-2-1-4
34
15
Айети
33
Челустка
77
26
21
41
Байракдар
1
99
Сефери
9
Пушкаш
7
77
Фернандеш
7
Бамгбойе
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
99
Ривас
10
Страндберг
10
Страндберг
99
Ривас
5
Саглам
98
Бутобба
98
Бутобба
5
Саглам
17
Диак
14
Педру
14
Педру
17
Диак
26
8
8
26
9
Пушкаш
10
Эзер
10
Эзер
9
Пушкаш
21
91
91
21
99
Сефери
48
48
99
Сефери
Остались в запасе
Хатайспор
Бодрум
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
53
Гекхан Аккан
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
20
Педру Бразау
АП
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
Остались в запасе
53
Гекхан Аккан
ВР
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
20
Педру Бразау
АП
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Статистика матча Хатайспор - Бодрум
2
6
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
7
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
473
244
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.77
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Türkiye
Стадион:
Мерсин Стадиуму
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+