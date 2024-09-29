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Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
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