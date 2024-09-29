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Фенербахче
Галатасарай
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
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Фенербахче
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор

Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 21 сентября 2024

Фенербахче
21.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Матч завершен
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Галатасарай
63' Э. Джеко (П)
20' Д. Ливакович (АГ)
28' Д. Мертенс
60' Г. Сара
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фенербахче - Галатасарай
Матч завершен
86'
Замена
Виктор Нельссон ️️️️➡️️ Каан Айхан
84'
Замена
Керем Демирбай ️️️️➡️️ Габриэл Сара
84'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Лукас Торрейра
83'
Замена
Элиас Йелерт ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
Замена
Дженгиз Ундер ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
80'
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Фред
80'
Желтая карточка
Юссеф Эн-Несири
75'
75'
Замена
Роланд Салаи ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
Желтая карточка
Фред
71'
71'
Желтая карточка
Исмаил Якобс
Замена
Юссеф Эн-Несири ️️️️➡️️ Александер Джику
67'
65'
Желтая карточка
Барыш Йилмаз
ГОЛ с пенальти! 1:3! Эдин Джеко
63'
61'
Желтая карточка
Абдулкерим Бартакжи
Замена
Ирфан Кахведжи ️️️️➡️️ Душан Тадич
61'
60'
ГОЛ! 0:3! Габриэл Сара
Пас отдал Лукас Торрейра
Замена
Софиан Амрабат ️️️️➡️️ Исмаил Юкшек
46'
43'
Желтая карточка
Каан Айхан
36'
Желтая карточка
Дэвинсон Санчес
30'
Желтая карточка
Юнус Акгюн
28'
ГОЛ! 0:2! Дрис Мертенс
Пас отдал Виктор Осимхен
Желтая карточка
Мерт Хакан Яндас
25'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Доминик Ливакович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
13
Фред
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
34
Софиан Амрабат
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
18
Беркан Кутлу
ЦП
8
Керем Демирбай
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-2-2
40
Ливакович
16
Мюлдюр
4
Сеюнджу
6
Джику
24
Остерволде
5
Юкшек
13
Фред
10
Тадич
53
Шиманьски
97
Сен-Максимен
9
Джеко
3-1-2-2-2
1
Муслера
42
Бартакжи
6
Санчес
23
Айхан
34
Торрейра
11
Акгюн
20
Сара
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
5
Юкшек
34
Амрабат
34
Амрабат
5
Юкшек
13
Фред
8
Яндас
8
Яндас
13
Фред
97
Сен-Максимен
20
Ундер
20
Ундер
97
Сен-Максимен
6
Джику
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
6
Джику
23
Айхан
25
Нельссон
25
Нельссон
23
Айхан
53
Йилмаз
24
Йелерт
24
Йелерт
53
Йилмаз
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
20
Сара
8
Демирбай
8
Демирбай
20
Сара
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
6
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
23
Офсайды
6
5
Количество передач
430
341
Сейвы
4
8
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.51
1.3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан (Сакарья)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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